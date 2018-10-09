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ماذا قال الإرهابي هشام عشماوي بعد لحظات من القبض عليه.. فيديو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:48 ص
هشام عشماوي
هشام عشماوي
مايكل عياد
ينير "صدى البلد" أول فيديو للإرهابي هشام عشماوي، بعد لحظات من القبض عليه، من قبل قوات الجيش الليبي.

وأعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، أمس الإثنين، عن أن قوات من الجيش الوطني ألقت القبض على الإرهابي هشام عشماوي، مصري الجنسية، في مدينة درنة شرق ليبيا.

ووفقا لما نشره موقع «سكاي نيوز عربية»، أكد المسماري أن «عشماوي» سقط في يد الجيش، فجر الإثنين، في عملية أمنية في درنة.

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