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فن

نانسي عجرم ترقص على أغنية رجب حوش صاحبك عني.. فيديو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 05:03 ص
صدى البلد
سعيد فراج
حلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ضيفة، على الإعلامية وفاء الكيلاني، ببرنامج "تخاريف" المذاع عبر قناة mbc، حيث كشفت خلال الحلقة عن عدد من أسرار حياتها الفنية والشخصية.

وخلال الحلقة، سألتها وفاء الكيلاني، عن الرقص، وتم تشغيل أغنية هيفاء وهبي الشهيرة «رجب حوش صاحبك عني»؛ لتقوم نانسي من مقعدها وتدخل في وصلة رقص على الأغنية الشهيرة.

يذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم الفنية كان كليب "بدنا نولع الجو"، إذ تجاوز الكليب حاجز الـ4 ملايين مشاهدة بعد 10 أيام من طرحه على يوتيوب.

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