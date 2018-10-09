مكتب شئون القبائل بأسوان يحتفل بالذكرى الـ45 لانتصارات أكتوبر المجيدة

شهدت محافظة أسوان، الحفل السنوي الذي نظمه مكتب شئون القبائل بقيادة العميد مؤمن فتحي؛ للاحتفال بالذكرى الـ45 لانتصارات أكتوبر المجيدة، في حضور القيادات الأمنية والعسكرية بالقوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية، والتنفيذية أيضا، وشيوخ وعواقل القبائل.



وتضمن الحفل، عرض فيديو تراثى لكواليس حرب أكتوبر وكلمات لبعض القيادات وفقرات فنية وفلكلورية لقبائل أسوان "العبابدة والبشارية" وكذلك فقرات فنية للفلكلور الشعبى النوبى.



وبدأ العميد مؤمن فتحى بالتهنئة بأعياد أكتوبر المجيدة موجها التحية لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم للحفاظ على كرامة هذا الوطن .



وأشار إلى أن الشعب المصرى يتطلع إلى دولة قوية مزدهرة تتمتع بكافة عوامل القوة والتأثير على المستويين الداخلى والخارجى حيث قامت الدولة فى هذا الشأن بإجراءات هامة، موضحًا بأن ذكرى نصر أكتوبر المجيد هو تجديد لعهد القوات المسلحة نحو الحفاظ على التراب الوطنى وأمن وسلامة المواطن .



وتابع بأن الإستقرار الذى نعيشه الآن يستدعى أن نحافظ على مكتسابتنا وأن نعمل مع القيادة الوطنية بصدق واخلاص فى سبيل امن وسلامة بلادنا .



وقال اللواء سعيد حجازى، نائب محافظ محافظ أسوان، اللواء أحمد إبراهيم، لإن ذكرى حرب أكتوبر هى علامة فاصلة فى تاريخ كفاح شعب مصر العظيم ونضاله الذى لم يضعف ولم ينكسر عبر العصور، مشيرا إلى أن هذه الذكرى يجب أن تكون نبراسًا لشبابنا لمواصلة العطاء والتضحية لخدمة وطنه وتعريفهم بعظم التحديات الحالية .



وطالب بتوظيف طاقات الشباب وإبداعاته لما هو فى صالحه وصالح مجتمعه ليكون جاهزًا لتسليم راية الوطن وإستكمال بطولات وأمجاد أبائه وأجداده بعزيمة وإصرار .