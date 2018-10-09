3 وصفات للتخسيس احرص على اتباعها

يبحث أغلب الأشخاص الذين يعانون من السمنة عن وصفات تجعلهم يفقدون الكثير من أوزانهم سريعا، وبدون حرمان.



وكشف موقع coloriesee، عن أفضل وصفات للتخسيس، كالتالي:



أولا: عصير الأناناس والكيوى..

فهو ينحف الأماكن الصعبة مثل الأرداف والكرش والفخذين، حيث يقلل من معدل السيلوليت تحت الجلد، ويساعد على الشعور بالشبع، وذلك لما يحتويه من ألياف غذائية، ويسهل عملية الإخراج، ومنع احتباس السموم، ويحسن من عملية التمثيل الغذائي.



المكونات لوصفة التخسيس :



ثمرة اناناس.

ثمرتا كيوي.

حليب اللوز.



طريقة إعداد وصفة التخسيس :



يتم تقطيع الفواكه إلى شرائح، ومزجها في الخلاط مع حليب اللوز، ويتم تناوله 3 مرات يوميا قبل الوجبات، حيث انه يساعد في خفض الوزن بمعدل لا يقل عن 12 كيلوجراما اسبوعيا.



ثانيا: وصفة الشاى الأخضر..



الشاي الأخضر

البردقوش

المريمية

الرواند



طريقة التحضير وصفة التخسيس:

"كل ما عليكِ هو خلط كميات متساوية من هذه المقادير وووضعها على النار حتى الغليان، ثم تصفيتها، وشرب فنجان منها صباحا وآخر مساء".



ثالثا: وصفة الخيار والجنزبيل..



100 جرام من الخيار

ملعقة من الجنزبيل

عصير ثمرتين من الليمون



طريقة التحضير



امزجى المكونات في الخلاط جيدا مع لتر من الماء، حتى تحصلي على مزيج منسجم وخال من التكتلات.



واحفظي المزيج في درجة حرارة عادية وتناولي كوبا قبل حلول موعد الوجبات بنحو 30 دقيقة، حيث ويعمل هذا المشروب- بجانب إتباع نظام غذائى متوازن- كعلاج فعال لتخسيس البطن وحرق الدهون، فضلا عن أنه ينظم مستوى السكر في الدم.



فوائد وصفات التخسيس :

-عصير الليمون والجنزبيل كلاهما يحرق الدهون ويخلص الجسم من السموم.. أما الخيار فيحتوى على نسبة 97% من الماء الذى يشعرك بالشبع لوقت طويل. كما أنه غني بالألياف التي تحارب الإمساك.