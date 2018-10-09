أحمد طه يكشف تفاصيل البرنامج القومي لتعميق الصناعة المحلية.. فيديو

قال المهندس أحمد طه، مدير مركز تحديث الصناعة، إن معظم الواردات من الخارج، هي "مكونات" يمكن بسهولة تصنيعها داخل مصر.



وأضاف "طه"، في حواره برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن البرنامج القومي لتعميق الصناعة المحلية يسعى إلى استبدال مدخلات الصناعة التى تستورد من الخارج، بمواد تصنع في مصر.



وأشار إلى أهمية تدشين منظومة عمل متكاملة في إطار البرنامج، تسهم في تعميق الصناعة، وزيادة نسبة المكون المحلي، لافتا الى ان مستهدفات الدولة التنموية لا يمكن تحقيقها دون وجود صناعة قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية.