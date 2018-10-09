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منوعات

البصقة السامة تهوي بعامل دليفيري في السجن 18 عاما.. فيديو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 05:03 ص
صدى البلد
كريم جمال
ينتظر شاب، الحكم عليه بالسجن مدة 18 عاما؛ بسبب قيامه بتوصيل طلب بيتزا لأحد زبائن المطعم الذي يعمل به، بعدما التقطت كاميرا مراقبة منزل الزبون، تصرفا له، وصفته الصحافة بـ"المشين".

وبحسب سبوتنيك، رأى الرجل الشاب وهو يبصق فى البيتزا قبل تسليمها للزبون فى تركيا، والغريب أنه صور نفسه بهاتفه المحمول أثناء قيامه بهذا الفعل المشين.

وقال الفتي إنه كان يتفحص البيتزا بعدما تعرض لحادث قوي وهو فى طريقه لتسليم الأوردر، ولكن القصة لم يصدقها أحد، وتعرض للطرد من عمله، وينتظر النطق بحكم سجنه من فترة عامين إلى 15 عامًا يتهمة وضع مادة سامة فى الطعام.

وينتظر الشاب أيضًا، عقوبة من محكمة المستهلك، بالسجن بين 4 شهور و3 سنوات بتهمة "الإضرار بالطعام، وتعريض حياة المستهلكين لخطر صحي".

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