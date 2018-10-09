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محافظات

طه: ندرس إنشاء طريق دائري حول كفر الشيخ لربطه بـ الساحلي الدولي

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 06:30 ص
الدكتور إسماعيل
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه
محمود زيدان
كشف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، عن إجراء لحصر الطرق المتهالكة ورفع كفاءتها سواء كانت الطرق الداخلية أو الرئيسية وأيضًا الطرق التي مضى عليها 10 سنوات ولم تشهد أي صيانة، مع إنشاء طرق جديدة طبقًا لاحتياجات المحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، إنه سيتم ربط الطرق الداخلية بالشوارع الرئيسية، ولأول مرة يتم دراسة إنشاء طريق دائري حول كفر الشيخ لربطه بالطريق الدولي الساحلي دون المرور ببرج البرلس لتقليل المسافة وبما يتوافق مع الاحتياجات والخطط المستقبلية لمحاور التنمية .

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى إزالة المطبات العشوائية، ومراعاة المواصفات الفنية والقياسية عند إنشاء المطبات، بالتنسيق مع المرور تحت إشراف السكرتير العام؛ للحفاظ على الطريق وحالة السيارات وحركة المركبات على الطرق، للحد من الحوادث، وتحقيق الخدمات للمواطنين.

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