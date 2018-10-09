موجز النجوم على السوشيال ميديا.. ويل سميث يقود توك.. فيديو لـ ياسمين صبري قبل الشهرة.. أحمد فلوكس يلمح لارتباطه بـ هنا شيحة

كندة علوش تشتري مستلزمات طفلتها المنتظرة

حكيم يصحح معلومة: النهارده عيد ميلادي

"أوس أوس" يظهر مع ابنه للمرة الأولى

نجوم الفن يهنئون دياب بزواجه

حرص عدد كبير من النجوم في مصر والوطن العربي، على نشر أنشطتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة جمهورهم اللحظات التي يعيشونها، إضافة إلى كواليس أعمالهم الفنية، وكل ما هو جديد عن حياتهم.ويرصد «صدى البلد»، أبرز الأحداث التي عبر عنها الفنانون على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين.تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصيرا ونادرا للفنانة ياسمين صبري قبل الشهرة، تظهر فيه أمام كاميرا لعمل "تيست" أثناء عمل كاستينج على أحد الأدوار، فيسألها المصور عن اسمها، ثم عمرها، لترد عليه قائلة: «21 سنة».وصحح نجم الأغنية الشعبية حكيم معلومة موعد عيد ميلاده، بعدما نشر صورة له عبر "انستجرام"، يحتفل بعيد ميلاده، ليؤكد بذلك أن عيد ميلاده يوم 8 أكتوبر، وليس 26 مارس مثلما هو مشاع على ويكيبيديا وكل المواقع.وظهر حكيم في الصورة يحتفل بعيد ميلاده مع نجليه، وعلق قائلًا: "النهارده عيد ميلادي .. احلى حاجة لما تلاقي اقرب الناس ليك بيحتفلوا معاك باليوم ده .. بس أحمد ومريم مسافرين لظروف الدراسة بس البركة فى عمر والأستاذ علي.. مين عايز يقولي كل سنة وانت طيب".نشر الفنان أحمد فلوكس، عبر صفحته على "فيسبوك"، صورة تجمعه بالفنانة هنا شيحة، من الجلسة التصويرية التي خضعا لها في مسلسل "نصيبي وقسمتك 2"، ليعلنا ارتباطهما بعد أن نفيا وجود أي علاقة عاطفية تجمع بينهما.وانهالت تعليقات التهاني عليه حيث حرص عدد كبير من النجوم على تهنئتهما، ومنهم مي سليم وروجينا وغيرهما الكثير.بينما تساءل البعض الآخر عن سبب إصرار فلوكس على نفي هذه العلاقة، حيث أعلن منذ يومين استعداده لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصحف التي نشرت أخبار استعداده الزواج من هنا.وجه الفنان حسام حبيب، رسالة رومانسية لزوجته النجمة شيرين عبدالوهاب رسالة بمناسبة عيد ميلادها، إذ نشر «حبيب» برومو كليب أغنية "نساي" لشيرين، عبر إنستجرام، وعلق قائلا: "كل سنة وأنت أحلى وأطيب وأجمل وأحن وأنجح شيرين في الدنيا "بحبك".وحرص عدد كبير من النجوم على تهنئة الفنان محمد دياب بزواجه، وكتب له رامز جلال من خلال حسابه على فيس بوك: "ألف ألف ألف مبروك يا نجم وربنا يتمم بخير يارب"، بينما كتب مصطفى شعبان "مبروك يا حبيبي".وكتبت مي كساب: "مبروك يا محمد ربنا يسعدك وتبقوا زوجين صالحين ويرزقكم الذرية الصالحة"، أما خالد سليم فكتب له: "ألف مليون مبروك حبيبي وربنا يكمل لكوا بالستر والسعادة والخير ويبعد عنكوا أي شر وحسد.. اللهم آمين"، فيما كتب له سامو زين، قائلًا: «ألف مبروك صديقي المحترم».وتداول رواد "إنستجرام"، صورًا للفنانة كندة علوش أثناء قيامها بشراء المستلزمات الخاصة بطفلتها من الفنان عمرو يوسف، قبل أسابيع من ولادتها.وظهرت كندة، في أحد محلات مستلزمات الأطفال، وهي ببطن منتفخ وترتدي تنورة قطن واسعة وبلوزة سوداء وجاكيت جينز، ولم تستعن بأي مكياج.وتداول عدد من جمهور ومحبي فريق مسرح مصر على السوشيال ميديا، صورة حديثة لنجم الفريق الفنان محمد أسامة، الشهير بـ "أوس أوس"، ظهر فيها مع زوجته، وهما يحملان ابنهما.ويعد هذا أول ظهور لنجل أوس أوس، منذ ولادته العام الماضي، والذي بدا في الصورة يشبه والدته أكثر بحسب تعليقات محبي نجم مسرح مصر.فيما تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة للنجم العالمي ويل سميث، يظهر فيها وهو يقود «توك توك» داخل أحد مدن الهند، ليدهش بها الكثير من جمهوره.وتسائل محبو النجم العالمي عن سبب هذه الصورة، وهل هي مغامرة جديدة من مغامراته أم ماذا؟، إلا هذه الصورة تعود إلى رحلته التي أجراها مؤخرًا إلى الهند، لتصوير أحد أعماله الفنية، حيث حرص خلالها على مقابلة عدد من نجوم السينما الهندية (بوليوود).وحرص الكثير من جمهور ومحبي ويل سميث في الهند على التقاط الصور التذكارية معه، كما حل النجم العالمي ضيفًا على أحد أشهر البرامج التي تُعرض في الهند، ويحمل اسم «Karan with Koffee» للتحدث عن مشواره الفني.