طريقة تخسيس الكرش بين المسموح والممنوع.. وأسباب ظهوره

يبحث الكثير من البشر عن أفضل طريقة لتخسيس الكرش سريعا، فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ يمكنك معرفة أسباب ظهور الكرش أولا، وفيما بعد أفضل طريقة لتخسيسه، مع اتباع نظام غذائي صحي، يقضي عليه.



الدكتور عبد الرحمن شمس أخصائى تغذية، أوضح طريقة لتخسيس الكرش، وهى عبارة عن تناول مشروب يومي "على الريق"، مع اتباع الرياضة ونظام غذائى بين المسموح والممنوع، وبهذه الطريقة يمكن التخلص منه خلال شهر واحد فقط تقريبا.



المقادير لطريقة تخسيس الكرش :



ملعقة طعام من الزنجبيل المطحون

ا ملعقة طعام من الكمون

عصير نصف ليمونة

ربع معلقة قرفة



طريقة تخسيس الكرش :

-أضيف الزنجبيل والكمون والليمون على كوب ماء دافئ، وتناول كوبا منه يوميا على الريق، وقبل النوم.

- فى خلال أسبوع ستلاحظ الفرق فى الوزن وعدم الشعور بالجوع.



الممنوعات فى طريقة تخسيس الكرش :

جميع أنواع الحلويات "اللبان اللب السوداني المكسرات المياة الغازية الفينو البطاطا البطاطس اللانشون البسطرمة الجبن الرومى الجبن النستو القلقاس البسله اللوبيا الفاصوليا البيضاء العدس الترمس الطيور الوز والبط والحمام الكلاوى الكبده القوانص الكفتة المخللات البلح التين الشمام العنب القصب المانجو".



التعليمات فى طريقة تخسيس الكرش :

يسمح بـ2 معلقة سكر يوميا، والمجهود الرياضى حسب تعليمات الطبيب.

يسموح بتناول الأتى بأى كمية: "خضار بدون سمن او زيت، خس، خيار، قته، كوسة مسلوقة، جرجير، بقدونس".

يمكن إستبدال توست بنى أو رغيف سن بدلا من نصف رغيف.

يفضل تناول كوب مياة أو عصير جريب فروت "على الريق.



أسباب ظهور الكرش:

أوضح الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة، أن هناك أسبابا مهمة لزيادة وزن الرجل بعد الزواج، تعود إلى عدم اهتمامه بنفسه بعد الزواج، ولا بوزنه، فيظل يؤجل عملية الخضوع إلى ريجيم أو اختيار نوعيات الطعام التى يتناولها مرة تلو الأخرى.



وأوضح أن العامل الرئيسى لزيادة وزن الزوج، هو تغير عادات الأكل بعد الزواج، حيث أصبح يتناول الطعام بانتظام وبمواعيد محددة، على عكس حياته أيام العزوبية، وأصبح نشاطه ضعيفا فهو كان كثير التنزه مع أصدقائه وقليل الجلوس فى المنزل، ولكنه أصبح بعد الزواج يكثر جلوسه أمام التليفزيون فى البيت، وهذا يسبب زيادة الوزن بنسبة كبيرة، لأنه لا يقوم بأى نشاط رياضى يساعده على حرق الكثير من السعرات الحرارية.



وأشار إلى أن هناك عوامل نفسية أيضا وراء هذا الأمر، حيث يشعر الرجل بأن شهيته للطعام أصبحت أفضل بعد الزواج والاستقرار العاطفي، كما يأتى حرص الزوجة على إعداد أطعمة مختلفة ورائعة لنيل إعجاب زوجها، كأحد العوامل التي تجعل وزنه يزيد بشكل أكبر.