قراءة في أجندة ترامب للشرق الأوسط.. الرئيس الأمريكي قضى على تاريخ أوباما.. تعزيز العلاقات مع مصر يتصدر أولوياته منذ دخوله البيت الأبيض.. واستراتيجات جديدة في التعامل مع استبداد أردوغان ونووي إيران

ترامب حرص على تعزيز العلاقات مع مصر منذ أول يوم له في البيت الأبيض

استراتيجيات جديدة في التعامل مع استبداد أردوغان والملف الإيراني

إسرائيل الأكثر ارتياحًا لسياسات الرئيس الأمريكي في العالم





طيلة 8 سنوات عكفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على تصحيح أخطاء إدارة سلفه جورج دبليو بوش في الشرق الأوسط، إذ أنه رأى أن جيش الولايات المتحدة بحاجة إلى "فترة نقاهة" بعد غزو العراق والحرب على طالبان في أفغانستان، إضافة إلى تعزيز قوة واشنطن الناعمة وخلق مساحة سياسية لمواجهة التحديات طويلة الأمد التي رأى أنها ستواجهه.





وفي سبيل تحقيق هذه الغاية، خفض أوباما عدد القوات الأمريكية في العراق وطلب من حلفاء واشنطن تحمل مسئوليات أكبر في الأمن الإقليمي، لكنه في المقام الأول رأى الدبلوماسية هي المفتاح الأوحد لحل الأزمات، كما فعل مع إيران عندما نجح في إقناعها بوقف أنشطتها النووية من خلال إبرام معها صفقة تاريخية عام 2015، عرفت فيما بالاتفاق النووي الإيراني.





على الجانب الآخر، جاء الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي الجمهوري، دونالد ترامب، ليفاجئ العالم بإعلانه الترشح للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، كان ذلك في عام 2015، ولم يمر عامان حتى جلس على أقوى كرسي في العالم، ومنذ ذلك الوقت انقلبت الولايات المتحدة رأسًا على عقب ومع استراتيجيتها في الشرق الأوسط.





مركز الدراسات الأمنية التابع للمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، نشر مساء الاثنين، تقريرًا مطولًا يقرأ خلاله سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة في الملف الشرق الأوسطي، ومدى اختلافها الجذري عن سياسة أوباما، مجادلا بأن تلك الاستراتيجية لم تظهر بشكل كامل سواء منذ توليه الرئاسة أو حتى في برنامجه الانتخابية، بل ظهرت بشكل تدريجي خلال العام الماضي والجاري، في حين ليس هناك أي مؤشرات على أن مستشاري ترامب قد درسوا جيدًا عواقب تلك الاستراتيجية الجديدة.





يقول التقرير إن أحد أبرز جوانب الاستراتيجية الجديدة لترامب، هي العلاقات مع مصر، فمنذ بداية فترته الرئاسية لاحت مؤشرات علاقات جيدة بين واشنطن والقاهرة، التي عانت منذ عام 2011 من اضطرابات أمنية شديدة، ناهيك عن صعود حكم الإخوان الإرهابي الذي كان نظام أوباما متساهلا معه للغاية، على عكس ترامب الذي لا يتوانى كل فترة عن الإدلاء بتصريحات مناهضة للإرهاب.





وبحسب التقرير فإن إدارة ترامب حريصة للغاية على تعزيز وتيرة العلاقات مع مصر، باعتبار أن الأخيرة حليفة قوية لواشنطن، ونظرًا أيضًا لمركزها الإقليمي في المنطقة.





من جانب آخر، لاح للجميع أن ترامب عندما تولى الحكم يسعى لتوطيد العلاقات مع تركيا ورئيس وزرائها آنذاك، رجب طيب أردوغان، الذي استولى على السلطة عقب الاستفتاء الدستوري في أبريل 2017 وحول البلاد إلى النظام الرئاسي، إلا أن العلاقات بين الرئيسين بدأت في التوتر؛ بسبب استهداف أنقرة للمقاتلين الأكراد في سوريا، وهم حلفاء رئيسيين لواشنطن، إضافة إلى رفض الأخيرة تسليم رجل الدين التركي، فتح الله جولن، الذي يتهمه أردوغان بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة ضده.





ورغم أن ترامب- آنذاك- لم يعترض بشكل واضح على استبداد أردوغان، إلا أن استراتجيته إزاء تركيا بدأت في الظهور تحديدًا بعد أزمة القس الأمريكي أندرو برانسون، المحتجز في تركيا ضمن عمليات التطهير التي حدثت بعد محاولة الانقلاب، ففي مارس 2017، طالب ترامب أردوغان رسميًا بتسليم القس، وفي يوليو 2018 هدد الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على أنقرة؛ ما لم تطلق الأخيرة سراحه، وهو ما لم يحدث حتى الأن، الأمر الذي يجعل العلاقات بين البلدين في ذروة توترها.





وفيما يتعلق بملف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، أكد التقرير أن الكيان الصهيوني هو أحد قلائل في العالم يشعرون بالرضا عن سياسات ترامب، فعلى الرغم من أن نهج أوباما كان اعتبار إسرائيل حليف وثيق، يعتبر ترامب بمثابة حلم كان من الصعب تحقيقه بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، بيد أن سياسة ترامب مع إسرائيل كانت واضحة منذ حملته الانتخابية لأنها كانت أحد الأركان الرئيسية للحزب الجمهوري في انتخابات 2016.





واشار التقرير إلى ان ترامب تبنى هذه السياسية بحماسٍ شديد، وكانت البداية هي انسحابه التاريخي من الاتفاق النووي الإيراني التي لطالما اعتبرها نتنياهو "خطأ تاريخي"، ثم أحدث ترامب تغييرات جذرية في سياسة أوباما مع الملف الفلسطيني، فقد اعترف رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس، وهو ما أثار غضبا إقليميا ودوليا ضده، وهي خطوة سعى إليها الإسرائيليون منذ فترة طويلة، فضلًا عن أنه أوقف تمويل منظمة غوث اللاجئين "أونروا"، كما قرر قطع مساعدات أمريكية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة 200 مليون دولار.





وعلى الرغم من هذا النهج أحادى الجانب، إلا أن ترامب يعد طيلة الوقت بحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وقام بالفعل بالتعاون مع صهره ومستشاره الأقرب، جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، برسم خطة عرفت إعلاميًا بصفقة القرن تهدف هذه الصفقة لتوطين الفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء حق اللجوء، ولم يتم الإعلان عنها رسميًا حتى الآن.





أما الملف الإيراني، فقد كان على رأس أولويات إدارة ترامب منذ إعلانه ترشحه للرئاسة، إذ أن الاستراتيجية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي لمكافحة الإرهاب في 2017 أدرجت اسم إيران حوالي 17 مرة، كما أنه عقب انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، عكفت إدارته- وعلى رأسها مستشار الأمن القومي المحنك، جون بولتون- على إعادة رسم سياسية واقعية لواشنطن، وهو ما بدأ يلوح بالفعل مع الوقت للمجتمع الدولي.



