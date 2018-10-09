الكويت تقدم مواد إغاثية عاجلة بمليوني دولار لمتضرري تسونامي إندونيسيا

قرر مجلس الوزراء الكويتي، تقديم مواد إغاثة عاجلة، بقيمة مليوني دولار؛ لمساعدة المتضررين من كارثة الزلزال والمد البحري "تسونامي" الذي ضرب عددًا من المدن الإندونيسية مؤخرًا.



وأوضح بيان، صادر عن مجلس الوزراء الكويتي، عقب اجتماعه الأسبوعي، الإثنين، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية، أن المجلس قرر تقديم الإغاثة، بناءً على أوامر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتجسيدًا للدور الإنساني الرائد للكويت في الاستجابة للازمات الإنسانية.



وأشار إلى أنه تم تكليف وزارة الخارجية الكويتية، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية المتخصصة، لتأمين تلك المساعدات لمستحقيها بالسرعة الممكنة.



وأعرب المجلس عن عميق أسفه للآثار المدمرة التي خلفتها كارثة "تسونامي" التي ضربت مؤخرًا عددًا من المدن الإندونيسية، وراح ضحيتها الآلاف من القتلى والمصابين والمفقودين والمشردين، بالإضافة إلى الدمار الذي أصاب تلك المدن المنكوبة.