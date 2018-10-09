إنقاذ شاب من الموت بعد أن علقت رأسه بين القطار والرصيف.. فيديو

منح القدر فرصة جديدة لشاب، في العيش؛ بعدما كاد أن يفقد حياته بصورة مأساوية، بعد أن علقت رأسه بشكل غريب بين القطار والرصيف، قرب العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس.



وبحسب "سبوتنيك"، نجح المنقذون في توسيع الفجوة التي حشرت بها رقبة الشاب، باستخدام قطعة كبيرة من الخشب وأداة معدنية أخرى، في عملية استغرقت نحو 10 دقائق.



وبعد الاستعانة بخدمات رواد المحطة الذين قاموا بدفع القطار، بعدما سقط الشاب صاحب الـ20 عاما، والذي يعمل بائعا جائلا في المحطة.



