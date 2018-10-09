أخطر تحذير لدول العالم.. 12 عاما متبقية لإنقاذ الأرض من الاحتباس الحراري.. نصف درجة مئوية كفيلة بتهديد حياة البشر.. وترامب يقرر الانسحاب من اتفاقية المناخ

* اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تحدد توقيت التحرك

* الأعاصير الأمريكية المدمرة والجفاف في كيب تاون وحرائق الغابات في القطب الشمالي.. جرس إنذار

* تفاصيل ما سيحدث إذا وصلت حرارة الأرض لـ2 درجة مئوية





وبحسب تقرير صحيفة "جارديان" البريطانية، يقول كاتبو التقرير المهم، الصادر عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ "IPCC"، إن هناك حاجة لإجراء تغييرات عاجلة وغير مسبوقة للوصول إلى الهدف المنشود، والذي يعتبرونه معقولا وجديا، على الرغم من أنه وضع ضمن أكثر الأهداف طموحا في اتفاقية باريس للمناخ، وهو الحفاظ على درجة الحرارة بين 1.5 بدلا من 2 درجة.



وأضافت أن فارق النصف درجة من شأنه أن يمنع القضاء على الشعب المرجانية بالكامل، وتخفيف الضغط على القطب الشمالي، وفقا لدارسة باسم "1.5 درجة"، والتي تم إطلاقها بعد الموافقة عليها في الجلسة العامة النهائية لجميع الدول الـ195، في إنتشون بكوريا الجنوبية، والتي شهدت عناق المندوبين لبعضهم البعض المختلط بالدموع.



وقالت ديبرا روبرتس ، رئيسة مجموعة عمل تغيرات المناخ: '"إنه خط في الرمال.. هذه هي اللحظة ويجب أن نتحرك الآن". 'هذا هو أكبر جرس إنذار من قبل المجتمع العلمي وآمل أن يعبِّئ الناس، ويقلل من الشعور بالرضا عن الذات".



وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تكليف صناع القرار في العالم بتنفيذ التقرير خلال محادثات المناخ في باريس عام 2016، لكن منذ ذلك الحين اتسعت الفجوة بين العلم والسياسة، حيث وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة- أكبر مصدر للتمويل في العالم- من الاتفاق، كما وضعت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البرازيلية يوم الأحد، يائير بولسونارو، في موقف قوي؛ لتنفيذ تهديده بالقيام بنفس الشيء، وفتح غابات الأمازون المطيرة أمام الأعمال التجارية الزراعية.



وأوضحت ان العالم بالفعل أكثر دفئا بـ 1 درجة مئوية من مستويات ما قبل عصر الصناعة، وفي أعقاب الأعاصير المدمرة في الولايات المتحدة ، وتسجيل حالات الجفاف في كيب تاون وحرائق الغابات في القطب الشمالي، يوضح فريق الهيئة الحكومية الدولية أن تغير المناخ يحدث بالفعل ، ورفع مستوى تحذيره من المخاطر عن التقارير السابقة ، وحذر من أن كل ارتفاع في الحرارة لو كان طفيفا سيزيد من تفاقم الآثار المترتبة عليه.



وقال العلماء الذين قاموا بمراجعة 6 آلاف عمل مشار إليها في التقرير، إن "التغيير الذي تسببه نصف درجة فقط هو تغيير كبير وخطير.. فعندما تكون درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية، يمكن أن تكون نسبة سكان العالم المعرضين لقلة المياه أقل بنسبة 50% منه عندما تكون 2 درجة، كما لن تكون هناك مشكلة في ندرة الغذاء، وفي المقابل سيكون مئات الملايين من الناس ، خاصة في الدول الفقيرة معرضين لخطر الفقر المرتبط بالمناخ".



وتابعوا: "عند وصول درجة الحرارة إلى 2 درجة مئوية، سيكون الجو حارا للغاية، مثل الفترات التي يشهدها النصف الشمالي من الكرة الأرضية هذا الصيف، والتي ستكون أكثر شدة واتساعا مما سيزيد أعداد الوفيات المرتبطة بدرجات الحرارة، كما سيكون هناك المزيد من حرائق الغابات، لكن الفارق الأكبر سيكون في الطبيعة. فالحشرات، التي تعتبر حيوية لتلقيح المحاصيل والنباتات ستصبح عرضة بضعفين لخسارة موطنها بهلاك المحاصيل، وهلاك 99% من الشعاب المرجانية".



ولفت التقرير إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر سيؤثر على 10 ملايين شخص بحلول عام 2100، إذا ارتفعت حرارة الأرض درجتين، ليرتفع سطح البحر بمقدار 10 سم، وسيزداد مع خلال القرون القادمة بسبب ذوبان الجليد.



وتعاني المحيطات بالفعل من ارتفاع نسبة الحموضة، وانخفاض نسبة الأكسجين بسبب تغير المناخ، كما ستفقد مصايد الأسماك البحرية حوالي 3 ملايين طن، أي ضعف ما سيتم فقده عند 1.5 درجة.



ووضع الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ 4 مسارات لتحقيق هدف الـ 1.5 درجة مئوية ، وتوليفات مختلفة لاستخدام الأراضي والتغير التكنولوجي، فإعادة التشجير أمر ضروري جدا، وكذلك التحول لاستخدام وسائل النقل الكهربائية، والتوسع في اعتماد تكنولوجيا احتجاز الكربون.



كما ويجب تخفيض نسبة التلوث بالكربون بنسبة 45% بحلول عام 2030، والوصول بها إلى الصفر بحلول عام 2050، وكذلك الحفاظ على نسبة الكربون في العالم.



وشدد الفريق على أن تحقيق هذا الهدف، لن يتحقق سوى بتوفر الإرادة السياسية لدى حكومات العالم.



وأوضح جيم سكايا أحد أعضاء مجموعة العمل أن الفريق قدم للحكومات كافة الخيارات الصعبة للغاية، وأشار إلى الفوائد الهائلة المتمثلة في الإبقاء على درجة الحرارة عند 1.5. وعلى الرغم من إحراز تقدم غير متوقع في اعتماد العمل بالطاقة المتجددة؛ إلا أن قضية إزالة الغابات التي تحول منبع من الكربون الطبيعي إلى مصدر لانبعاثات، بالإضافة إلى توقف مشاريع تخزين الكربون والتي تعتبر ضرورية لخفض الانبعاثات في صناعة الخرسانة، والنفايات، تمثل أزمات كبيرة.



وأفاد التقرير بأن العالم لا يزال أمامه فرصة لتحقيق هذا الهدف الوجودي دون اللجوء إلى تكنولوجيا لم تتم تجربتها بعد في تعديل الإشعاع الشمسي وأنواع أخرى من الهندسة الجيولوجية، والتي قد تكون لها عواقب سلبية.