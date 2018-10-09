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فن

خالد يوسف يُعلن بدء التحضير لفيلمي السر 21 والأندلس

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 05:19 ص
صدى البلد
سعيد فراج
أعلن المخرج خالد يوسف، عبر "تويتر"، عن بدئه التحضير لفيلمين جديدين، خلال الفترة المُقبلة، الأول بعنوان "السر 21"، والثاني يحمل اسم "الأندلس".

وغرَّد خالد يوسف: «قريبا فيلم #السر٢١.. وفيلم #الأندلس»، ولم يكشف عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بهما أو الأبطال الذي سيستعين بهم فيهما.

وكان فيلم "الأندلس" يحمل اسم "سقوط الأندلس" قبل أن يتم تعديله، وهو الآن في مرحلة الكتابة والتحضير، ولم يتم انضمام أي من الفنانين إلى فريق عمل الفيلم بشكل رسمي حتى الآن.

يذكر أن آخر أعمال المخرج خالد يوسف كان فيلم "كارما" للفنان عمرو سعد، والذي تم عرضه في موسم عيد الفطر الماضي، وحقق إيرادات متواضعة وصلت إلى 8 ملايين فقط بين باقي الأفلام.

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