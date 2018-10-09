صحف الكويت: ليبيا تقبض على الإرهابي هشام عشماوي.. السفير السعودي يعود إلى ألمانيا بعد تسوية الأزمة.. فصائل إدلب تغادر المنطقة العازلة وتركيا ترسل تعزيزات.. إسرائيل تجهز عملية عسكرية ضد غزة

ليبيا تقبض على الإرهابي هشام عشماوي

إسرائيل تجهز عملية عسكرية ضد غزة

مجلس الشورى البحريني يوافق على قانون ضريبة القيمة المضافة

عودة السفير السعودي إلى ألمانيا

فصائل إدلب تغادر المنطقة العازلة.. وتركيا ترسل تعزيزات

الكرملين يوجه دعوة لزعيم كوريا الشمالية لزيارة روسيا

بومييو: كيم جونج أون يوافق على التفتيش الدولي للمواقع النووية



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم، الثلاثاء، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



وركزت صحيفة "الرأي" على اعتقال الجيش الليبي لأخطر قيادات الجماعات الإرهابية المطلوبة للمحاكمة في مصر، الإرهابي هشام عشماوي، مؤكدةً أن هذا الأمر يعتبر ضربة قوية للإرهاب.



ونقلت عن مصدر عسكري قوله إن العملية تمت بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الجيش الليبي، ما أسفر عن مقتل من كان مع عشماوي، حيث تم اعتقاله مع زوجة الإرهابي محمد رفاعي سرور، وأبنائه الذين كانوا يختبئون معها.



ونقلت "الجريدة" عن مصادر مطلعة قولها إن موعد تسليم الإرهابي الخطير للسلطات المصرية سيكون في أقرب فرصة، في حين ذكرت "الوطن" أن السلطات الليبية سلمت القوات المسلحة المصرية، الإرهابي الليبي الداعشي، عبد الرحمن على أغليو، الشهير بأبومحمد، أحد مصوري ومنفذي جريمة ذبح الأقباط المصريين، الذين لقوا حتفهم في ليبيا عام 2015.



وأبرزت "الأنباء" بيان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية عن تحقيق نجاحات ضمن العملية الشاملة "سيناء 2018"، أسفرت عن القضاء على 52 من العناصر التكفيرية وتدمير 7 أوكار للعناصر الإرهابية بشمال سيناء، وعربتين دفع رباعي كانت معدة لاستهداف عدد من نقاط التمركز الأمني بشمال سيناء، وعلى الاتجاه الغربي تم استهداف 28 عربة أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية.



وقالت "الوطن" إن الكويت سلمت مصر غطاء تابوت خشبي أثري كانت جمارك الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي قد ضبطته في شهر مارس الماضي بحضور ممثل وزارة الخارجية السكرتير الثاني حمد المطيرات، في حين قال مدير إدارة الآثار والمتاحف بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي، الدكتور سلطان الدويش إنه تم تسليم غطاء التابوت الى السفارة المصرية بعد أن انتهت اللجنة المشكلة من التحقق منه.



على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "القبس" بأن وزارة الخارجية السعودية دحضت خبرا بشأن طرد السفير التركي من المملكة على خلفية اختفاء جمال خاشقجي، ونقلت عن مصدر بالوزارة قوله إن "هذا الخبر لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلا".



وكشفت "الجريدة" أن المملكة أعلنت إعادة سفيرها لدى ألمانيا إلى برلين أمس وذلك بعد أن تمت تسوية الأزمة السياسية بينهما، حيث سحبت السعودية سفيرها الأمير خالد بن بندر في نوفمبر من العام الماضي، وذلك إثر نشوب خلاف علني بين البلدين بسبب تصريح لوزير الخارجية الألماني آنذاك، زيجمار جابريل.



وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن مجلس الشورى البحريني وافق أمس الاثنين، على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي سيشهد فرض ضريبة للقيمة المضافة للمرة الأولى، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع القانون، أمس الأول، الأحد، بعد مرسوم ملكي أمر البرلمان بعقد جلسة استثنائية.



وذكرت "الوطن" أن مجلس الوزراء البحريني أعرب أمس الاثنين عن شكره للكويت والسعودية والإمارات لمواقفها المساندة لبلاده في مختلف المجالات، مشيدًا بالمواقف النبيلة لقيادات الدول الثلاث التي قدمت نموذجا للارتباط الأخوي الحقيقي بين الأشقاء الذي يؤكد صلابته.



وذكرت "الجريدة" أنه بعد يومين من تحذير وزير الدفاع الإسرائيلي قادة غزة من اختلاف الحسابات بعد انتهاء عيد رأس السنة اليهودية، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعضاء حكومته أن الجيش يستعد لعملية عسكرية ضد القطاع، في حال لم تتحسن الأوضاع الأمنية، في إشارة إلى استمرار مسيرات العودة الكبرى التي دخلت شهرها السادس ويتخللها إحداث شبان لأضرار في السياج الحدودي، وإطلاق بالونات حارقة باتجاه البلدات الإسرائيلية.



وأشارت الصحيفة إلى أن مصر والأمم المتحدة تبذلان جهودا من أجل تمكين تنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات المياه والكهرباء والصرف الصحي في غزة، لتفادي أزمة إنسانية محتملة أو اندلاع حرب كبيرة بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل.



وفي الملف السوري، نشرت "الجريدة" تقريرًا مطولًا استعرضت فيه استكمال فصائل إدلب سحب الأسلحة الثقيلة من الخطوط الأمامية، ومغادرتها المنطقة المنزوعة السلاح، وذلك غداة تأكيد الرئيس بشار الأسد أنّ الاتفاق الروسي- التركي إجراء مؤقّت، والمحافظة ستعود إلى كنفه قريبًا، ووسط أنباء عن تغييرات جوهرية في حزب "البعث" شملت إنهاء هيمنته القطرية والتزامه حدود سوريا.



وذكرت "الأنباء" أن القوات التركية أرسلت أسلحة متنوعة وسيارات مدرعة إلى المنطقة منزوعة السلاح من أجل الاستعداد لإجراء دوريات بالتنسيق مع القوات الروسية، بموجب اتفاق سوتشي الموقع بين الرئيسين رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في 17 سبتمبر الماضي.



دوليًا، قالت "القبس" إن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أكد للصحفيين أمس الاثنين إن مسئولين روس وجهوا الدعوة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لزيارة روسيا مضيفا أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد الزيارة.



ونقلت "الأنباء" عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قوله إن «إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون مستعد للسماح للمفتشين الدوليين بدخول المواقع النووية والصاروخية، وأن المفتشين سيزورون المنشآت لاختبار المحركات والصواريخ، وموقع بونجي-ري للتجارب النووية، بمجرد اتفاق الجانبين على اللوجستيات".



وأكد الوزير أن الجانبين يقتربان جدا من الاتفاق على تفاصيل القمة الثانية التي اقترح عقدها زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون، على الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وأفادت "الجريدة" بأن الصين أعلنت أمس، أن رئيس الشرطة الدولية (الإنتربول) مينج هونجوي، والذي فقد أثره الشهر الفائت، "تلقى رشاوى وارتكب أنشطة غير قانونية"، ما يجعله آخر مسئول صيني رفيع المستوى تشمله حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس شي جين بينج، في حين أكدت منظمة الإنتربول استقالة مينج بـ"مفعول فوري".