Panasonic تستعد لإطلاق Eluga X1 Pro..المواصفات والسعر.. فيديو وصور

تستعد شركة Panasonic العملاقة، لإطلاق أحدث إبداعاتها، هاتف Eluga X1 Pro، منتصف أكتوبر الجاري، ضمن فئة الهواتف القوية، مع شاشة كبيرة بدون حواف، بالإضافة للنكزة الشهيرة فى أعلى الشاشة مثل شاشة آيفون X.



يأتى Eluga X1 Pro بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، كما يمتلك الهاتف شاشة قياسها 6.18 بوصة بدقة IPS بتقنية FULL HD مغطاة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 3 لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.



ويمتلك Eluga X1 Pro معالجا قويا من نوع Mediatek MT6771 Helio P60 ثمانى النواة بقوة 2.0 جيجاهرتز، بمعالج رسوميات Mali-G72 MP3، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعتي 4 و6 جيجابايت مع ذاكرتي تخزينية سعة 64 و 128 جيجابايت مع إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي، مع مستشعر بصمات الأصابع التقليدي الذى يأتى فى الواجهة الخلفية للهاتف.







ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا مزدوجة أساسية، بدقة 16 ميجابيكسل وأخرى 5 ميجابيكسل مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.



ويعمل الهاتف بأحدث أنظمة أندرويد 8.1 أوريو الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 4.2، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع microUSB C، مع خاصية الشحن السريع Quick Charge 3.0، والشحن اللاسلكي، ويدعم ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية معقولة سعة 3000 أمبير.



ويمكن الحصول علي Eluga X1 Pro في لونين،الرمادي الداكن، والسيلفر مقابل سعر 350 يورو، أى ما يعادل 7000 جنيه مصري.