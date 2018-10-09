طقس اليوم.. سقوط أمطار على بعض أنحاء الجمهورية والقاهرة 30 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل، اليوم، الثلاثاء "10 أكتوبر"، على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.



وأوضحوا أن الرؤية في الشبورة المائية، تَقِلّ صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، يصاحبها سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية الغربية.



وعن حالة الرياح؛ أشاروا إلى أنها معتدلة، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وفيما يلي متوسط درجات الحرارة المتوقعة على معظم مناطق الجمهورية:



السواحل الشمالية الغربية. 27. 23

السواحل الشمالية الشرقية. 28. 24

الوجه البحرى والقاهرة. 30 22

جنوب سيناء والغردقة. 33. 25

شمال الصعيد. 32. 22

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 37 24

