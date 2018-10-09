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وفد حزب مستقبل وطن يزور مستشفى 57357

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:36 ص
وفد حزب مستقبل وطن
وفد حزب مستقبل وطن يزور مستشفى 57357
عبد الرحمن سرحان
قام وفد من أمانة حزب مستقبل وطن الزيتون،بزيارة إلى مستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧، وذلك بهدف التواصل مع الأطفال والاحتفال معهم بتلك المناسبة، وتأكيدًا من أمانة الحزب على ضرورة مجابهة حرب مرض السرطان والذي تحاربه الدولة خلال الأعوام السابقة وحتى الآن.

وقال الحزب فى بيان له، إن ذلك المرض الذي يستهدف عصب الأمة من الشباب الذين يُمثلون قوام الأمة عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا.

ووجه الحزب التحية تقدير للقوات المسلحة، كما وجه التحية لمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧ والقائمين عليها لإيمانهم الكامل بشراسة الحرب على هذا المرض اللعين.

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