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حوادث

مدير أمن المنيا يشدد على اليقظة وتواجد قوات الشرطة الدائم بين المواطنين

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:37 ص
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات أمنية
ايمن رياض
عقد مدير أمن المنيا، اجتماعا بالضباط بقطاع الجنوب يرافقه نائب المدير لقطاع الجنوب .

ووجه مدير الأمن الشكر للقوات على الجهد الأمني المبذول في الآونة الأخيرة في جميع المجالات،مؤكدا على مداومة التواصل مع الشارع وتنفيذ القانون بقوه وحسم وكذا تطبيق روح القانون والتواجد الفعال والدائم بين المواطنين لبث روح الطمأنينة في نفوسهم والسعي لمنع وقوع الجريمة وذلك يأتي نتيجة بذل المزيد من الجهد ومراعاة حقوق الإنسان وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن .

وشدد مدير الأمن على شدة اليقظة والإخطار الفوري حال حدوث أي أمر يخل بالأمن العام .

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