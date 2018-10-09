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أخبار العالم

اعتقال 90 شخصا في تركيا للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:33 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة الداخلية التركية اعتقال 90 شخصا اليوم الثلاثاء؛ وذلك للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور والذي تعتبره السلطات التركية منظمة انفصالية.

وقالت الوزارة - في بيان لها نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية - : إنه تم تنفيذ عملية كبرى في ثماني محافظات لمنع أنشطة أعضاء حزب العمال الكردستاني .. مشيرة إلى أن هذه العملية لاتزال مستمرة فيما لم تتضح حتى الآن هوية الأشخاص الذين تم اعتقالهم.

جدير بالذكر أن قوت الأمن التركية كثيرا ما تستهدف حزب العمال الكردستاني ، الذي تعتبره تركيا وحلفاؤها الغربيون جماعة إرهابية.
ويشن حزب العمال الكردستاني تمردا داخل تركيا منذ ثلاثة عقود بدأه للمطالبة بدولة مستقلة.

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