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مرأة

أسرع حيلة للتعامل مع عناد طفلك.. فيديو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:35 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
مشكلة عناد الأطفال أصبحت شائعة لدى الكثير، وغالبا ما تسبب إزعاجا وحرجا شديدا للوالدين، حيث تظهر أعراض العناد والتمرد أمام الأقارب وإصرار الطفل على رأيه مهما حاولت إثناءه بالإقناع أو حتى بالإكراه.

ويعد العناد ظاهرة شائعة لدى الأطفال، وهي تعبير عن الرفض للقيام بأوامر الوالدين وإطاعتهم، وإصرار الطفل على رأيه مهما حاول الوالدان إثناءه بالإقناع أو بالإكراه.

إليك أسباب عناد الأطفال وكيفية التعامل معهم وأشكال العناد والحل تقدمه استشارى العلاقات الأسرية أميرة حبارير فى رابط الفيديو..

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