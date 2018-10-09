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حوادث

ضبط سلع منتهية الصلاحية فى 35 محل تجارى وألفى لتر سولار مدعم

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:49 ص
صورة أرشيفية - سولار
صورة أرشيفية - سولار مدعم
جمالات الدمنهورى
نفذت الإدارة التموينية بايتاى البارود بمحافظة البحيرة برئاسة المهندس أحمد فكرى سمك حملة مكبرة للرقابة على الأسواق ومحطة الوقود للتصدى على تجار السوق السوداء ومهربى السلع المدعمة وذلك بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وبالتنسيق مع مباحث التموين.

أسفرت الحملة عن ضبط 35 محلا تجاريا لبيعها سلع منتهية الصلاحية عبارة عن " جبنة بيضاء عسل اسود،تونة،حلوى طحينية، حلوى "واكياس سوداء لا تصلح لحفظ المواد الغذائيه بالإضافة إلى قيامهم بعدم الإعلان عن الأسعار. 

كما تم ضبط 2000 لتر سولار مدعم تم تجميعها بمحطة وقود تمهيدا لبيعها فى السوق السوداء. .وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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