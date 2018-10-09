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أصل الحكاية

مصر كلها واقفة.. حكاية العاصمة مع التكدس المروري صباح كل ثلاثاء

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:37 ص
زحام - أرشيف
زحام - أرشيف
أحمد سالم - أحمد مهدي
ليست مصادفة أن تتكدس طرقات مصر صباح كل يوم ثلاثاء، الأمر أصبح معتادًا للجميع، والتأخير عن العمل نتيجة حتمية للزحام المبالغ فيه.

في منطقة المهندسين انتشرت قوات المرور بكل الشوارع والتقاطعات لتسيير الحركة التي بدت بطيئة جدا، حتى أن القادم من الدقي إلى ميدان جامعة الدول العربية ( مسافة 2 كيلو ) قد يستغرق نصف ساعة على الرغم من قطع المسافة في 5 دقائق في الأيام العادية.

النشرة الرسمية للمرور لم تبرز حتى الآن أي أسباب تتعلق بوقوع حوادث، غير أن القادمين من كوبري أكتوبر في الاتجاهين، أكدوا توقف الكوبري وبطء الحركة عليه وهو ما تسبب في زحام الشوارع المؤدية إليه.

مصر كلها واقفة..
زياد خلف، تحدث عن معاناة يوم الثلاثاء، قائلا إنه اعتاد على تحري النزول إلى عمله مبكرا، لكن الأزمة تتكرر باستمرار، والمسافة من الهرم إلى المهندسين مرورا بميدان الجيزة تستغرق أكثر من ساعة، على الرغم من قطعها في مدة أقل من ذلك خلال الأيام الأخرى.

بينما يشير مايكل جرجس، إلى أن توسط يوم الثلاثاء لأيام الأسبوع يقلل من أجازات الموظفين والطلاب وهو ما يفسر هذا الزحام بشكل دائم خلال ساعات الصباح.
مصر كلها واقفة..
وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن العاصمة تشهد في الفترة الصباحية اليوم، كثافات مرورية على بعض محاور المدينة، وبعض الطرق تعمل بصورة طبيعية ولم تشهد الطرق سوى عدة مؤثرات منها:

- يوجد ازدحام بكوبرى ١٥ مايو القادم من الجيزة متجه للقاهرة، وأيضا محور الثورة ومطلع كوبرى الحرفيين حتى جوزيف تيتو.
- يوجد سيارة نقل معطلة بنفق القطامية للقادم من محمد زكى متجه للعين السخنة. 
- تعطل أتوبيس هيئة نقل عام بمدخل كوبرى قصر النيل القادم من الجزيرة وتمت السيطرة على العطل.
- هناك بعض أعمال إعادة سفلتة للطرق الاوتوستراد بالاتجاهين أسفرت عن ازدحام بمنطقة المجزر الآلي. 
- كثافة مرتفعة من كوبرى أكتوبر القادم وسط البلد والجيزة مما أدى إلى ازدحام شديد. 
مصر كلها واقفة..
وأفاد مصدر أمنى أنه تم انتشار الخدمات المرورية بأماكن الكثافات لتسيير حركة المرور، ومنع تمدد التكدسات المرورية للمناطق الأخرى.

ونوه المصدر بأن باقى الكبارى والأنفاق مازالت الحركة المرورية بها تعمل بشكل جيد وطبيعي، ولا ينصح بتعديل باقي المسارات.

وأكد المصدر أن الادارة العامة لمرور القاهرة قامت بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات، وأن باقى المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية ويوجد بعض الأعطال الخفيفة غير المؤثرة وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة ولا مصادمات أخرى.

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