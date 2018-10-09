مصر كلها واقفة.. حكاية العاصمة مع التكدس المروري صباح كل ثلاثاء

ليست مصادفة أن تتكدس طرقات مصر صباح كل يوم ثلاثاء، الأمر أصبح معتادًا للجميع، والتأخير عن العمل نتيجة حتمية للزحام المبالغ فيه.





في منطقة المهندسين انتشرت قوات المرور بكل الشوارع والتقاطعات لتسيير الحركة التي بدت بطيئة جدا، حتى أن القادم من الدقي إلى ميدان جامعة الدول العربية ( مسافة 2 كيلو ) قد يستغرق نصف ساعة على الرغم من قطع المسافة في 5 دقائق في الأيام العادية.





النشرة الرسمية للمرور لم تبرز حتى الآن أي أسباب تتعلق بوقوع حوادث، غير أن القادمين من كوبري أكتوبر في الاتجاهين، أكدوا توقف الكوبري وبطء الحركة عليه وهو ما تسبب في زحام الشوارع المؤدية إليه.