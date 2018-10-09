نشاط مكثف لشيخ الأزهر في اليوم الثاني من زيارته لكازاخستان



يعقد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين في جمهورية كازاخستان



ويزور شيخ الأزهر جامعة "أوراسيا الوطنية"، أكبر جامعات كازاخستان، لحضور الحفل الذي تقيمه الجامعة لتكريمه ومنحه درجة الدكتوراه الفخرية، وذلك لجهود الإمام الأكبر في تعزيز قيم السلام والتعايش، وقيادته للعديد من مبادرات الحوار والتعاون بين المؤسسات والقيادات الدينية عبر العالم، وتقديرا لدور الأزهر الشريف، المؤسسة الدينية الأكبر في العالم الإسلامي، في نشر تعاليم الإسلام السمحة.



وعقب ذلك يعقد الإمام الأكبر سلسلة لقاءات مع كبار المسئولين، تشمل لقاء الرئيس "نور سلطان نازارباييف"، رئيس جمهورية كازاخستان، و قاسم جومارت توقايف، رئيس مجلس الشيوخ، و دارخان كاليتايف، وزير التنمية المجتمعية، فيما يقيم مفتي كازاخستان مأدبة غداء على شرف فضيلة الإمام الأكبر.



وكان شيخ الأزهر قد وصل مساء أمس الاثنين، إلى جمهورية كازاخستان، وذلك في مستهل جولة خارجية، يرافقه خلالها وفد يضم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والمستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، والسفيرعبد الرحمن موسى، مستشار شؤون الوافدين في الأزهر وسلطان الرميثي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، ومصطفى عبد الجواد، المشرف على المركز الإعلامي بالأزهر الشريف.



وجاءت الزيارة تلبية لدعوة رسمية من الرئيس "نور سلطان نزارباييف"، رئيس جمهورية كازاخستان، للمشاركة في افتتاح الدورة السادسة لمؤتمر زعماء الأديان، الذي تنطلق فعالياته غدا الأربعاء، حيث يلقى شيخ الأزهر كلمة في الجلسة الرئيسية للمؤتمر.

