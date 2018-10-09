عضو الأعلى للشئون الإسلامية: مؤتمر الإفتاء العالمي يؤكد أن مصر راعية التجديد

قال الدكتور أحمد علي سليمان، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مصر تشهد خلال الفترة المقبلة حدثًا علميًّا كبيرًا يتمثل في انعقاد المؤتمر العالمي الرابع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي تنظمه دار الإفتاء المصرية، تحت عنوان: (التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق)، بمشاركة وفود من أكثر من 60 دولة من مختلف قارات العالم، الأمر الذي يعني أن مصر الأزهر كانت وستظل قبلة العلوم وراعية الإسلام والفكر والتجديد.





وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في تصريحات خاصة، أن العالم عانى في الفترة الماضية من مشكلات كبيرة بسبب صدور فتاوى خطرة من تيارات شاذة ليس لها أدنى علاقة بالدين، فرسمت صورة سلبية عن الإسلام في الغرب والشرق.





وأشار إلى أن المؤتمر العالمي الذي يحضره عشرات المفتين وولاة أمر الشأن الديني في العالم؛ ليضع القواعد والمعالم للفتاوى الرشيدة التي تنطلق من أصول الدين، وتستلهم مقومات التجديد، وتراعي مصالح العباد والبلاد، وتركز على خطاب التصالح بمفهومه الشامل، وتقضي على خطاب التقاطع بين الناس.



