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فن

غدا.. الأوبرا المصرية تحتفل بمرور 30 عاما على ميلادها

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:40 ص
صدى البلد
أ ش أ
تشهد الدكتورة إيناس عبد الدائم وزيرة الثقافة، مساء غد /الاربعاء/، احتفالية فنية كبرى بمناسبة مرور 30 عاما على ميلاد الأوبرا المصرية ودخولها العقد الرابع، وذلك وسط حضور غفير لكبار المسئولين والشخصيات العامة وكبار الكتاب والفنانين والإعلاميين والصحفيين.

وقال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا - في تصريح له - "إن الأوبرا المصرية كان لها خلال هذه العقود الثلاثة دور مؤثر وايجابي في المجتمع، حيث نجحت في صناعة حضارة فنية من خلال احتفاظها بالتراث المصري والعربي، وأيضا تبني مواهب الشباب والمبدعين بجانب تقديم الفنون والفرق العالمية.. فأصبحت أحد النوافذ المهمة التى يطلع منها الجمهور على ثقافة الآخر، كما باتت أحد المقاصد المهمة لحوار الثقافات بين مصر والعالم.

ومن المقرر أن تستمر الاحتفالية، التي تقام تحت عنوان (ثلاثون عاما من الفن والإبداع) بمشاركة أكثر من 300 فنان ما بين عازف ومغني وراقص من جميع أنحاء العالم، على مدى يومين، وهى مهداة إلى روح المايسترو الإيطالي الراحل الدو مانياتو، الذى يعد الأب الروحى لفناني الأوبرا المصرية، والذى رحل عن عالمنا مؤخرا في 31 يوليو الماضى، وكان قد عمل مع طابور طويل من كافة المتخصصين بمجال الموسيقى الكلاسيكية والأوبرالية في مصر والشرق الأوسط على مدار 50 عاما من العطاء.

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