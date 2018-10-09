منظمة الصحة العالمية: زيادة إدمان الكحول في كينيا

أفاد تقرير حديث بأن إدمان الكحوليات جاء وراء فقد أربعة من كل 100 شخص حياته في كينيا في عام 2016.



وأظهر التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية أن تعاطي الكحول أصبح روتينا مثيرا للقلق بين القاصرين، وظلت المشروبات المخمرة غير المشروعة، والتي يشار إليها عادة باسم "شانجا" أو "كومي كومي"، هي أكثر الأنواع التي يقبل عليها المواطنون في كينيا حيث بلغت نسبتها 37% من جميع أنواع الكحوليات المستهلكة.



وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان صحفي نقلته صحيفة (ديلي نيشين) الكينية، "إن العبء الإجمالي للمرض والإصابات الناجمة عن تعاطي الكحول مرتفع بشكل غير مقبول".