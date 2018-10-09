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منوعات

طائرة رئيسة الوزراء الرومانية تهبط في قرية غير المراد زيارتها

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:50 ص
صدى البلد
أ ش أ
هبطت الطائرة الهليكوبتر التي تقل رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا دانشيلي خلال زيارة للمنطقة الشمالية- الشرقية من البلاد، في القرية الخطأ غير المراد زيارتها.

وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري أن فيوريكا زارت قرية في مقاطعة باكاو، وبعدها حلقت مروحيتها إلى مقاطعة نيمتس، حيث كان يفترض أن تزور قرية سلوبوزيا لتفقد آثار الفيضانات على نهر كراكاو، ولكن بدلا من ذلك توجهت الطائرة إلى قرية أخرى بنفس المقاطعة، وهبطت في ملعب رياضي لمدرسة بالقرية.

وبمجرد أن نزلت رئيسة الوزراء والوزراء المرافقين لها من المروحية، أصابتهم الدهشة حيث لم يكن أحد بانتظارهم للترحيب بهم، وقد استقلوا الطائرة مرة أخرى، وطارت بهم إلى الوجهة الصحيحة.

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