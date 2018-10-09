سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 9 -10 -2018

استقر سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم "الثلاثاء" 9-10-2018، بعد أن شهدت أمس تراجعا بنحو 6 جنيهات ليسجل الجرام عيار 21 نحو 592.50 جنيه مقابل 599 جنيها خلال التعاملات الصباحية، وسجل سعر الجرام عيار 18 نحو 507.85 جميه مقابل 513 جنيهًا.



وسجل سجل عيار 14 نحو 376 جنيها للجرام، مقابل 399 جنيهًا للجرام، وعيار 22 سجل 622 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 677.15 جنيه مقابل 685 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 4,740 جنيه.

