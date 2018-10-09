محمد نبيل يكتب: السينما العربية تثير الجدل في مالمو

تختتم بعد ساعات فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان مالمو للسينما العربية، والتي بات المقصد الأول لمحبي السينما القادمة من المنطقة، سواء من أبناء الجاليات العربية أو حتى الأوروبيين الذي يدفعهم الشغف للتعرف على ثقافات سينمائية مختلفة يستهدف وهذا المزيج الذى يتخطى 100 جنسية مختلفة، ويجذب سنويًا آلاف صناع السينما من المخرجين والممثلين والمنتجين ومحبي السينما.



وساهم تطوير برمجة المهرجان في جذب عدد كبير من أبرز الأفلام العربية التي أنتجت خلال العامين الماضيين، سواء في المسابقة الطويلة أو القصيرة، في وجود الكثير من العروض الأولى بالسويد والتي ستسنح لبعضها الفرصة مستقبلا فى أن تجد دار عرض تستوعبها، أو تصل إلى آفاق جديدة ربما عن طريق عروض المدارس.



بداية من عرض فيلم الافتتاح "طلق صناعي"، والمعروض في حضور عدد من صناعه وهم "بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حورية فرغلي، والمونتير وائل فرج، والمخرج محمد دياب"، فقد أشاد البعض بجرأة طرحه لقضية لم تدخل نطاق اهتمام أغلب المخرجين في حين طرحت تساؤلات حول فرص عرض الفيلم في مصر، وهو الأمر الذى قوبل بدهشة عندنا تم إخبارهم أنه عرض بالفعل وحقق إيرادات جيدة.



فيلم "مسافر حلب اسطنبول" كان من بين أكثر الأفلام الصادمة التي عرفت طريقها للمهرجان، فقد خرج عدد كبير من الحضور عن شعورهم وانهار أكثر من مهاجر سوري من الجمهور حتى مخرجة الفيلم التركية والتى حضرت المناقشة عقب العرض والدموع لم تفارق عينيها.



قصة الفيلم تحكي الفيلم رحلة لينا ومريم أثناء هروبهما من الحرب في سوريا. لينا فتاة في العاشرة من العمر، فقدت عائلتها في الحرب، واضطرت إلى أن تبدأ طريقها إلى تركيا مع شقيقتها الرضيعة وجارتهم مريم، بصحبة لاجئين آخرين. لينا ترغب في العودة إلى الوطن، بينما تأمل مريم في الوصول إلى أوروبا.



"الجمعية" من الأفلام التى لاقت تفاعلا لافتا بعد عرضها وأشاد به عدد ممن حرصوا على الاستمرار فى مقاعدهم لمناقشة مخرجته ريم صالح، ونجح نبش المخرج لوسيان بو رجيلي فى تفاصيل المجتمع اللبنانى فيلم عداء العيد والتى تدور أحداثه بلبنان قبل أسبوع من موعد الانتخابات، حيث تُسعد سيّدة العائلة (جوزفين) لأنّها استطاعت جمع أفراد عائلتها المتباعدة حول مائدة غداء عيد الفصح للمرّة الأولى منذ سنتين، ففرحٌ ظاهري يُخفي أجواء التوتّر السائدة في العائلة، وتكفي حادثة بسيطة لإحداث تغيير جذريّ في حياتهم، ولتُنسي هذه السيّدة وجميع أفراد عائلتها أجواء الاحتفال.



أخيرا على مستوى الأفلام الطويلة فقد نجح فيلم "ورد مسموم" فى تصدر المشهد فى ختام عروض الأمس، بعد مناقشة حادة جمعت الفنانين بيومى فؤاد ومصطفى خاطر بالمخرج أحمد فوزى السيد أثناء المناقشة التى أدارها الناقد أحمد شوقى والمنتج صفى الدين محمود.



ففى الوقت الذى رفض الثنائى فؤاد وخاطر تعاطى الفيلم مع صورة مصر على نحو سيئ وقاسى، مبررين حديثهم بأن الكثير من القبح تم التركيز عليه على امتداد الأحداث، أكد المخرج على أن هذه الصور موجودة وأكثر قسوة مما ظهر، معتبرا أن الأولى هو محاولة تغيير الواقع وليس نكرانه.



الفعالية التى باتت الأبرز عربيا على مستوى أوروبا تختتم مساء اليوم بعرض فيلم "عيار نارى" بعد مئات المناقشات التى دارت على الهامش، ويحضر العرض مع الجمهور مخرجه كريم الشناوى، ومؤلفه هيثم دبور، وبطله أحمد الفيشاوى، وتدور أحداث الفيلم حول اشتباكات لاظوغلي تصل جثث الضحايا إلى المشرحة وبينها جثة علاء أبو زيد، يقوم بتشريحها طبيب سكير يعاني من مشكلات عائلية ليثير بتقريره جدلا بل هوسا شعبيا وإعلاميا، تطاله الاتهامات السياسية والأخلاقية، ويبدأ الطبيب رحلته بمعاونة صحفية متحمسة، لإثبات صحة تقريره، حيث يتغير مفهومهما عن معنى الحقيقة واليقين، وما يؤمنان به من مبادئ ومعتقدات، ويضعهما أمام معضلة أكبر تحتاج إلى اتخاذ قرار.



"مالمو للسينما العربية" جمع فى أروقته عشرات بل مئات المناقشات بين الكثير من المجموعات المختلفة فى سوق المهرجان، ونقاد بلا حدود، وغيرها من البرامج الموازية هو ما جاء بالتزامن واستقطاب أغلب صناع الأفلام أو ممثلين عنهم.