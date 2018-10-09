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تعليم

وكيل تعليم بورسعيد يبحث تجهيز المدارس للتربية العسكرية

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:10 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
التقى الدكتور نبوى باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، الثلاثاء، بالعميد محمد عبد المالك، مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري للمدارس بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية بنين، في إطار خطة الأخير للتفتيش على المدارس العسكرية بالمحافظة.

حضر اللقاء المقدم محمد واصف، المستشار العسكرى للمحافظة، والنقيب محمد أبو الفضل قائد مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية، ود. نيرا عبد النبي، مدير إدارة شرق التعليمية، ومحمد ضياء مدير إدارة العلاقات العامة المركزية وحسام عفيفى مدير إدارة الاتصال السياسي ومحمد النبراوى مدير إدارة التعليم الثانوى المركزي.

وبحسب بيان، ناقش الحضور سبل توفير التجهيزات اللازمة للتربية العسكرية بالمدارس وترسيخ وتفعيل دور التربية العسكرية، وفقا لرؤية قوات الدفاع الشعبي والعسكري والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

وصرح "باهي" بأن هناك ترتيبات وتجهيزات لعرض عسكرى قوي من طلاب المدارس العسكرية يليق بحجم إنجازات تعليم بورسعيد على مدار الأعوام السابقة منوها أن مادة التربية العسكرية بالمدارس الثانوية باتت مادة نجاح ورسوب.

ومن المتوقع أن تطال زيارة مساعد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكري للمدارس واللجنة المرافقة له العديد من مدارس بورسعيد الثانوية العسكرية بهدف التفتيش على مدى جاهزية تلك المدارس ومتابعة البرنامج الشهرى لها.
وكيل تعليم بورسعيد يبحث تجهيز المدارس للتربية العسكرية
وكيل تعليم بورسعيد يبحث تجهيز المدارس للتربية العسكرية
وكيل تعليم بورسعيد يبحث تجهيز المدارس للتربية العسكرية

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