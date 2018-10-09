اليوم.. بدء استقبال طلاب المدرسة المصرية - اليابانية بطور سيناء

بدأت المدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء، اليوم الثلاثاء، استقبال الطلاب لحين الافتتاح رسميًا 14 أكتوبر الجاري.



وبحسب بيان، أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنهاء جميع الاستعدادات لانطلاق الدراسة في المدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء واستعدت المدرسة لاستقبال الطلاب المتقدمين للمدرسة اليابانية من اليوم على أن يكون بدء الدراسة رسميا من الأحد 14 /10/2018 م.



وأوضحت مديرية التربية والتعليم أن هذه الأيام الثلاثة تستقبل المدرسة الطلاب للتعارف على بعضهم البعض وعلى النظام المتبع داخل المدرسة.



يذكر أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، كان له الفضل في أن تكون محافظة جنوب سيناء من محافظات المرحلة الأولى لاستقبال هذا النوع المتميز من التعليم بالنظام الحديث، بعد أن قرر المساهمة بنسبة 50 % من قيمة المصروفات المحددة من الوزارة بواقع 5000 جنيه مساهمة من المحافظة لكل طالب متقدم.