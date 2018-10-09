ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

اليوم.. بدء استقبال طلاب المدرسة المصرية - اليابانية بطور سيناء

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:09 ص
صدى البلد
ايمن محمد
بدأت المدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء، اليوم الثلاثاء، استقبال الطلاب لحين الافتتاح رسميًا 14 أكتوبر الجاري.

وبحسب بيان، أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنهاء جميع الاستعدادات لانطلاق الدراسة في المدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء واستعدت المدرسة لاستقبال الطلاب المتقدمين للمدرسة اليابانية من اليوم على أن يكون بدء الدراسة رسميا من الأحد 14 /10/2018 م.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم أن هذه الأيام الثلاثة تستقبل المدرسة الطلاب للتعارف على بعضهم البعض وعلى النظام المتبع داخل المدرسة.

يذكر أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، كان له الفضل في أن تكون محافظة جنوب سيناء من محافظات المرحلة الأولى لاستقبال هذا النوع المتميز من التعليم بالنظام الحديث، بعد أن قرر المساهمة بنسبة 50 % من قيمة المصروفات المحددة من الوزارة بواقع 5000 جنيه مساهمة من المحافظة لكل طالب متقدم.
اليوم.. بدء استقبال طلاب المدرسة المصرية - اليابانية بطور سيناء
اليوم.. بدء استقبال طلاب المدرسة المصرية - اليابانية بطور سيناء
اليوم.. بدء استقبال طلاب المدرسة المصرية - اليابانية بطور سيناء
اليوم.. بدء استقبال طلاب المدرسة المصرية - اليابانية بطور سيناء

ترشيحاتنا

نشاط السيسي والضربات الأمنية المتلاحقة للإرهاب تتصدر الصحف اليوم

ولي العهد السعودي يبحث الملف السوري مع مبعوث ترامب

تقرير: شبرا بلولة تنتج 50% من الياسمين حول العالم.. فيديو

الأرصاد: الطقس غدا معتدل على أغلب الأنحاء.. والقاهرة تسجل 29 درجة

هل قتل الموساد جمال خاشقجي؟

والد الحايس بعد القبض على العشماوى: النهاردة يوم عيد للمصريين

أخفت جثة زوجها في الصحراء.. الزوجة العشرينية أتحدت مع الشيطان من أجل العشيق

11 سيارة إطفاء تنقذ مبنى كهرباء الريف بالعباسية من كارثة

صحة الدقهلية: إحالة واقعة أطفال اللوز فى السنبلاوين للنيابة..فيديو

أمريكا تدعو السعودية لإجراء تحقيق شامل بشأن اختفاء خاشقجي

الأسد يصدر عفوا عاما عن الفارين من الجيش السوري

حلم هازارد يتصدر الصحف العالمية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللواء أشرف بهجت يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الزيتون..شاهد

آيتن عامر تنشر نظامها الغذائي للتخسيس 3 كيلو في أسبوع واحد

حليمة بولند تثير الجدل بإطلالة جريئة.. صور

ننشر بانوراما مصورة لحفل ختام الدورة 34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار

فيديو

تعرف على موعد التشغيل التجريبي لمحطات الخط الثالث بالمترو..فيديو
صحة الدقهلية: إحالة واقعة أطفال اللوز فى السنبلاوين للنيابة..فيديو
النقل: 30 مليون رحلة راكب يوميا داخل إقليم القاهرة الكبرى ..فيديو
تعرف على أسباب الزيادات الجديدة في تراخيص السيارات ..فيديو
أحمد طه يكشف تفاصيل البرنامج القومي لتعميق الصناعة المحلية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟