إحباط تهريب طائرة تجسس بمطار برج العرب.. صور

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية، من إحباط محاولة تهريب لطائرة تنصت وتجسس بالمخالفة للقانون رقم 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا ولاسلكيًا تداولها والاتجار فيها.



كانت البداية عند إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط الخليج رقم gf 076 القادمة من البحرين اشتبه رجال الجمارك في الراكب "ب . م . ع"، مصرى الجنسية.



وبتمرير أمتعته على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تبين وجود طائرة لاسلكي ماركة spayk مزودة بكاميرا وجهاز تحكم عن بعد مخبأة بين طيات ملابسه.



قرر عبدالناصر عزيز الدين، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بمطار برج العرب الدولى تحرير محضر ضبط رقم 51 وتحريز المضبوطات.