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حوادث

ضبط عاطل وبحوزته 4 طرب حشيش برأس غارب

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:20 ص
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
إبراهيم جادالله
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب، من إلقاء القبض على عاطل، بحوزته كمية من الحشيش المخدر، وتم تحرير المحضر رقم 1890 جنح قسم رأس غارب لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا يفيد بضبط "مصطفى م ع"، عاطل، وبحوزته 4 طرب لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

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