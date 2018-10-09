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تعرف على موعد التشغيل التجريبي لمحطات الخط الثالث بالمترو..فيديو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:22 ص
صدى البلد
آيات أحمد
أكد المهندس حسن توفيق، وكيل وزارة النقل، والمتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق، أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق الجديدة لاستيعاب المواطنين وتخفيف الزحام.

ونوه المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق، خلال حديثه ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، بأن التشغيل التجريبى للخط الثالث للمترو من هارون وحتى محطة نادى الشمس سيبدأ منتصف أكتوبر الجارى، مشيرًا إلى أن مترو الأنفاق يستوعب 3.5 مليون راكب يوميًا، ومع ذلك مازال التكدس فى شوارع القاهرة قائما،لافتا إلى أن المترو يستوعب 10 ملايين راكب يوميًا لتخفيف الزحام بشوارع القاهرة.

وأشار إلى أنه يجب تدشين 6 خطوط لمترو الأنفاق يتشعبوا داخل إقليم القاهرة الكبرى لتقليل التكدس والزحام المرورى،لافتا إلى أنه فى خلال 33 عاما تم تدشين 78 كيلو متر أنفاق، والمفترض تدشين وتنفيذ 115 كيلو متر قبل نهاية 2022.

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