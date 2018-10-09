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أصل الحكاية

ميريهان حسين.. حكاية كيم كارداشيان مصر من ستار أكاديمي إلى السجن

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:18 ص
ميريهان حسين
ميريهان حسين
أحمد سالم
لم تكن تتوقع أن تجذبها أضواء السينما والدراما بعيدًا عن الغناء الذي تعلقت به، وبرعت فيه حين تم قبولها ضمن البرنامج الأشهر لاكتشاف النجوم "ستار أكاديمي".

حظيت ميريهان حسين بشعبية كبيرة من خلال مشاركتها في البرنامج بفضل ما تمتلكه من حضور لافت وقدر كبير من الجمال، فضلًا عن صوت غنائي مميز جعلها ضمن المرشحين للحصول على لقب ستار أكاديمي غير أنها اكتفت بالوصول إلى النهائيات، وخرجت لتبدأ طريقًا جديدًا مع النجومية والشهرة.
ميريهان حسين.. حكاية
ميريهان حسين عادت لتخطف الأضواء من خلال ظهورها في فيلم عمر وسلمى، في دور الفتاة الحسناء التي يتعلق بها تامر حسني ويسعى للارتباط بها إثر خلافات أسرية، وبينما يعود تامر في آخر الفيلم إلى زوجته متجاهلًا ميريهان حسين، لكن أعين المشاهدين لم تزل تتعلق بجمالها الفاتن وظهورها الملفت خلال أحداث الفيلم.

الظهور الثانوي لميريهان كنجمة صف ثانٍ تكرر كثيرًا في أعمال متتابعة، حيث تناولتها الصحافة بالإشارة إلى أدوارها المميزة وأنوثتها المعهودة، حتى أطلقوا عليها لقب كيم كارداشيان مصر.

ميريهان حسين.. حكاية
ميريهان شغلت الرأي العام بعد واقعة اشتباك لفظي مع كمين أمني في المنصورية، حيث تطور الأمر إلى رفع دعوى قضائية، تم الحكم فيها أمس على الفنانة الشابة بالحبس سنتين ونصف، وكفالة 30 ألف جنيه، كما قضت بحبس المساعدة الشخصية للفنانة 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، في القضية الشهيرة بـ"كمين المنصورية"، وقضت المحكمة بتغريم ضابطي شرطة بقسم الهرم المتهمين في الواقعة 20 ألف جنيه لكل منهما.

ميريهان المنزعجة من الحكم، علقت بأنه ليس نهائيًا، حيث من المعروف أنه أولى درجات التقاضي وغير ملزم التنفيذ، حيث قررت أن تستأنف عليه.

ميريهان حسين.. حكاية
ميريهان في رصيدها الفني 25 عملًا دراميًا و5 أفلام سينمائية، أبرزها "عمرو وسلمى" و"الهرم الرابع" و"لحظات حرجة" و"آدم و جميلة" و"ابن حلال" و"الأب الروحي" و"أيوب".

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