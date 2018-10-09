ميريهان حسين.. حكاية كيم كارداشيان مصر من ستار أكاديمي إلى السجن

لم تكن تتوقع أن تجذبها أضواء السينما والدراما بعيدًا عن الغناء الذي تعلقت به، وبرعت فيه حين تم قبولها ضمن البرنامج الأشهر لاكتشاف النجوم "ستار أكاديمي".



