تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم..فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في السوق، صباح اليوم، الثلاثاء.



وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالي: الطماطم 7 جنيهات للكيلو، البطاطس 7 جنيهات، البصل 5.5 جنيه، الخيار 3 جنيهات، القلقاس 4.5 جنيه، الكوسة 6 جنيهات، الفلفل الرومي 8 جنيهات، والبامية 13 جنيهًا.



وبالنسبة لأسعار الفاكهة، فسجل البرتقال 6.5 جنيه للكيلو، العنب البناتي 12 جنيها، الكانتلوب 6 جنيهات، والمانجو العويس 25 جنيهًا.

