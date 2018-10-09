وزير الطاقة الروسي: تغريدات ترامب تربك سوق النفط

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ،اليوم الثلاثاء، إن تعليقات وتدوينات شبكات التواصل الاجتماعي على تويتر والتي تبثها القيادة الأمريكية تثير الارتباك في الأسواق العالمية.



وقال نوفاك في مقابلة بثها تلفزيونية "البرقيات العاطفية والتعليقات والتغريدات التي تصدر عن القيادة الأمريكية تثير ارتباك السوق".



وتابع قائلا إنه "من حيث المبدأ، لا تعرف السوق كيف تتصرف، ولا ماذا سيحدث في المستقبل".