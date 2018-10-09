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محافظات

ضبط 32 كجم لحوم وأسماك فاسدة بأحد مطاعم الغردقة

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:24 ص
لحوم وأسماك فاسدة
لحوم وأسماك فاسدة بأحد مطاعم الغردقة
إبراهيم جادالله
تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك مع مفتشى الطب البيطري والأغذية بالغردقة، من ضبط كميات كبيرة من اللحوم والأسماك منتهية الصلاحية بالغردقة.

وتم تحرير المحضر رقم 12653 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا يفيد بضبط "محمد خ إ" 20 سنة - مسئول عن احد المطاعم، وبحوزته 32 كجم لحوم وأسماك منتهية الصلاحية.

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