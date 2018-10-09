الأرصاد: الطقس غدا معتدل على أغلب الأنحاء.. والقاهرة تسجل 29 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا، الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتسجل القاهرة 29 درجة، بينما يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.