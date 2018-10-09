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تعليم

اليوم.. جامعة عين شمس تختتم فعاليات مهرجان المسرح الحر

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:34 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال الدكتور تامر راضي مستشار اللجنة الفنية العليا لرعاية الشباب بجامعة عين شمس، إن إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة، تنظم حفل ختام مهرجان المسرح الحر، في تمام الساعة السابعة مساء، اليوم الثلاثاء، بمسرح رعاية الشباب، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة.

وأشارت سحر مجاهد، مدير عام رعاية الشباب، إلى أنه من المقرر أن يشهد الحفل تكريم الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، كرائدة من رواد المسرح المصري، والدكتورة أمل جمال وكيل وزارة الشباب والرياضة.

من جانبه أوضح مصطفى عيسى، مدير إدارة النشاط الفني، أن اتحاد طلاب الجامعة تحمس لفكرة المشروع حتي ظهرت للنور، حتى نتج عنه الاعمال المقدمة من 7 فرق من كليات الجامعة.

وتضم لجنة التحكيم، المخرج الشاب مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، والنجمة مروة عبد المنعم، والكاتب إبراهيم الحسيني.

اليوم.. جامعة عين شمس تختتم فعاليات مهرجان المسرح الحر
اليوم.. جامعة عين شمس تختتم فعاليات مهرجان المسرح الحر
اليوم.. جامعة عين شمس تختتم فعاليات مهرجان المسرح الحر
اليوم.. جامعة عين شمس تختتم فعاليات مهرجان المسرح الحر

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