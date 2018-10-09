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محافظات

23 نوفمبر.. بطولة دواثلون الأقصر العربية الإفريقية

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:09 م
المستشار مصطفى ألهم
المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باللواء احمد ناصر
شمس يونس
التقى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للدواثلين لبحث استعدادات المحافظة لاستضافة بطولة الأقصر العربية الإفريقية الترواثلون، التي ستقام في الأقصر 23 من نوفمبر المقبل. 

وأوضح رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للديواثلون ، أن بطولة الديواثلون تشمل منافسات الدراجات والجري وستقام يوم الجمعة 23 من نوفمبر المقبل بالإضافة إلى عدد من الفعاليات على هامش البطولة خلال الفترة من 21 وحتى 24 من نوفمبر أهمها إقامة اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي للترايثلون وذلك بمشاركة ما يزيد عن 300 فرد من 37 دولة عربية و أفريقية بحضور وفود رفيعة المستوى من الأتحادات العربية والأفريقية والدولية المختلفة . 

وأشار إلى أن خط سير السباقات سينطلق من معبد الأقصر أمام ساحة أبوالحجاج مرورا بطريق الكورنيش يمينا ثم الاتجاه يسارا حتى مدخل فندق جولي فيل على أن يتم الدوران يسارا للعودة في نفس الطريق حتى ساحة أبوالحجاج ليكون إجمالي اللفة 8 كيلو متر.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر مصطفى ألهم، أن المحافظة ستقدم كافة سبل الدعم لإنجاح البطولة كما حققت نجاح باهر فى عام 2015 سعيًا لإقامتها بشكل سنوى بالأقصر  ، مؤكدا أن المحافظة لديها إمكانيات تؤهلها لاستضافة بطولات رياضية محلية وعالمية، الأمر الذى يسهم فى تنشيط السياحة الرياضية.

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