ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:30 ص
صدى البلد
أ ش أ
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوبه نهارًا، لطيف ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية.

وعن الرياح، فأوضحوا أن أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، أما البحر الأحمر فمعتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كليهما شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

ترشيحاتنا

حلا وهنا ومايا.. بنات شيحة خاطفات الأضواء.. بالاعتزال والزواج السري وتحريم الفن

بعد مباراة طنطا.. إبراهيم سعيد يغرد على تويتر عن كينو

حكاية شهر العظماء.. لماذا يطلقون على أكتوبر هذا اللقب؟

رابح ماجر يرشح ثلاثة لاعبين من الجزائر للعب في الدوري المصري.. فيديو

محامي الزمالك ينفي صدور حكم بخصم نقاط في أزمة نادي ماريتيمو

إصابة 15 شخصا في انقلاب أتوبيس بأسوان

أسوأ قائمة لأطعمة تفقد الطلاب والبشر عامة القدرة على التركيز

الأهلي يكشف سبب السفر متأخرا إلى الجزائر

ارتفاع ضحايا زلزال هايتي إلى 17 قتيلاً ومخاوف من المزيد

لحظة اقتحام بلطجية مقر نقابات المهن الطبية.. فيديو

مشروب طبيعي من مطبخك يمنح الطاقة اللازمة للطفل ويقوي مناعته

الصحة تكشف سبب قرار إلزام الأطباء بإعلان التسعيرة ومنح المريض إيصالاً.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللمسات الأخيرة لملعب توتنهام الجديد بسعة 62 ألف متفرج.. شاهد

محافظ كفر الشيخ يكرم المستشار الهندسي السابق .. صور

ضبط شقيقين يتاجران فى الآثار وبحوزتهم قطع أثرية.. صور

محافظ مطروح يتابع تنفيذ مبادرة القضاء على فيروس سى .. صور

حفل زفاف في المقابر.. حكاية عروس نفذت وعدها بالزواج من حبيبها حتى بعد وفاته.. صور

فيديو

زياد عقل: هشام عشماوي استغل الضعف الأمني بعد الربيع العربي
حارس الإنتاج: انتقالي للزمالك اقترب من الحسم.. فيديو
أحمد مهران يكشف تفاصيل الفندق والممشى الساحلي بمدينة الجلالة
عبد النبي: معالجات المياه في مدينة الجلالة تخرجها بمواصفات مثل المعدنية
رامي بدر يكشف مفاجآت عن مشروع مارينا اليخوت بمدينة الجلالة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟