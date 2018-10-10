الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوبه نهارًا، لطيف ليلًا.





كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية.





وعن الرياح، فأ وضحوا أن أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، أما البحر الأحمر فمعتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كليهما شمالية غربية.



