بدء اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب

بدأ اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب برئاسة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة العربية .



ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك ويأتي في مقدمتها الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي ستعقد ببيروت يناير القادم، والقمة العربية في دورتها العادية الثلاثين التي تعقد بتونس مارس 2019 .



كما يبحث الاجتماع دور مجلس الشؤون الاجتماعية العرب من خلال موضوعات ذات الصلة بالفقر متعدد الأبعاد والموضوعات ذات الصلة بالأسرة والطفولة وموضوعات تشكل أولوية ضمن الموضوعات التي سيتم رفعها من قبل المجلس للقمتين العادية والاقتصادية، فضلا عن جهود المجلس في متابعة تنفيذ قرار القمة العربية الخاص بالإرهاب والتنمية الاجتماعية .



وسيقوم الاجتماع بالإعداد لمنتديين للمجتمع المدني والشباب والرياضة وذلك بالتنسيق مع المجالس والمنظمات العربية ذات الصلة.

ويبحث الاجتماع أيضا إعداد جدول أعمال والوثائق الخاصة بالدورة القادمة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمقرر عقدها خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر المقبل وذلك من خلال بحث عدد من الموضوعات التي تأتي في إطار تعزيز جهود الدول الأعضاء لتنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030.



ويضم المكتب، الذي يعقد برئاسة مصر في عضويته، كلا من جزر القمر والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وموريتانيا.



