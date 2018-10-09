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مندور: الآثار وضعت ضوابط صارمة لمنع مخالفات البعثات الأثرية الأجنبية.. فيديو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:17 م
محمد مندور الباحث
محمد مندور الباحث في الاثار ومستشار وزير الثقافة السابق
مي فهمي
أكد محمد مندور، الباحث في الاثار ومستشار وزير الثقافة السابق، أن خطة وزارة الاثار في الاكتشافات الأثرية لا تسير بسياسة الكم ولكن الكيف، موضحا أن وزارة الآثار لا تسعى لإجراء حفائر في كل مناطق مصر الأثرية لأن فتحها جميعا وما يخرج عنها من آثار ومكتشفات يستلزم وجود أعداد كبيرة من المخازن الأثرية والمتاحف، كما أن كل ما يخرج من هذه المقابر يجب دراسته وتحليله، وبالتالي فكرة أن تفتح مصر الباب أمام البعثات الأثرية لاكتشاف جميع المقابر والمناطق الأثرية أمر صعب.

وأضاف خلال لقائه بفضائية سكاي نيوز، اليوم الثلاثاء، أن هناك أمورا منتظمة تسعى لها وزارة الآثار بعمل منتظم، حيث أن كل بعثة تعمل لمدة معينة وفق المصرح لها، يعقبها دراسات ونشر علمي مصر طرف فيه، مؤكدا أن المستكشفين الأجانب والبعثات الأثرية الأجنبية لا يمكن لهم العمل منفردين.

وحول ضوابط عمل البعثات الأثرية الأجنبية في مصر، أكد أن هناك مراقبا يعمل مع كل بعثة منذ اعتمادها من قبل اللجنة الدائمة للآثار ووزارة الدولة لشئون الآثار يكون مصاحب لهم في جميع الاكتشافات الأثرية، وبالتالي من الصعب العبث بالآثار، وهذه البعثات تعمل وفق ضوابط ولا تستطيع أن تعلن عن كشف أثري إلا من خلال وزارة الآثار، مؤكدا أنه كلما يتم اكتشاف مخالفة توضع ضوابط أكثر صرامة لمنع تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.

وأشار مستشار وزير الثقافة السابق إلى أنه في الربع الأخير من القرن 19 تأسست مصلحة الآثار المصرية كجهة تنظم عمل البعثات والمستكشفين الأجانب، وفي عام 1983 صدر قانون حماية الآثار رقم 117 والذي حظر قانون القسمة وهي أي أن يحصل الأجانب على نسبة من الآثار المكتشفة، وأصبحت تلك الآثار توضع في المخازن والمتاحف المصرية ولا يخرج منها أي قطعة خارج البلاد.

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