القفاصين في الطريق إلى زوال.. الحاج سمير: الفن سر تمسكي بها.. صور

صناعة الأقفاص والكراسي الخشبية حرفة ذات أصول متوارثة من الأجداد، يعزف عنها اليوم الشباب نظرا لعائدها المادي البسيط وصعوبة امتهانها.

قرية القفاصين التابعة لمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط من أشهر القرى في صناعة الخوص على مستوى الجمهورية، نظرا لأن كفر البطيخ يطلق عليها بلد المليون نخلة، والنخل هو الذي يصنع منه الجريد المستخدم في صناعة الترابيزات والكراسي والأقفاص الخوص، فأغلب أهالي قرية القفاصين يعملون بمهنة صناعة الخوص ويتوارثونها عن الآباء والأجداد.

عزوف الشباب عن المهنة

ورغم شهرة القرية بتلك الصناعة إلا أن الشباب يعزفون عن امتهانها لصعوبة إتقانها، على عكس الآباء والأجداد، ما يهدد الصناعة بالإنقراض.

العاملون بمهنة صناعة الأقفاص يبيعون بضائعهم لـ تجار الفاكهة والخضراوات حيث أن أغلب الانتاج الآن من الخوص انحصر في أقفاص حمل الفاكهة والخضراوات، كما ينتجون منها أيضا الكراسي الخشبية المميزة الشكل والتى يستخدمها المواطنون في المنازل وعلى الشواطئ أيضا.

نقابة لـ القفاصين

وطالب العاملون بمهنة القفاصين بإنشاء نقابة للصناعات الحرفية القديمة، والعمل على تذليل الصعاب التي تواجههم أثناء عملهم، وتوفير معاش لهم ولأبنائهم فى حالة مرضهم أو وفاتهم، حيث أن هذه الصناعة توفر مصدر رزق للكثير من الحرفيين من أبناء قرية القفاصين حيث أنهم يحتاجون إلى دعم لضمان استمرارهم فى هذه المهنة.

التقى "صدى البلد" بعدد ممن يعملون بتلك المهنة منذ عشرات السنين بل يتوارثونها عن الآباء والأجداد أو من يطلق عليهم شيوخ المهنة والتى بدأت بالفعل في الانقراض داخل محافظة دمياط.

شيخ القفاصين

الحاج سمير السيد، أحد محترفي تلك المهنة ويطلق عليه شيخ القفاصين "يقول إن صناعة الأقفاص الخشبية والترابيزات من الجريد ماهي إلا فن وتنظيم دقيق يعتمد على الدقة فى ثقب الجريد وتركيبه بقياسات معينة وبطريقة معينة لتكوين القفص الذي تعبأ به الخضراوات والفواكه.

وأضاف بأن بداية الصناعة تعود إلى مئات السنين وتوارثنا تلك الحرفة عن الآباء والأجداد، وهو متمسك بتلك المهنة بجوار عمله الخاص فهى كما يقول هواية أكثر منها مهنة يمتهنها.

وأشار إلى قيامهم بإحضار الجريد من النخيل، وتقشيره ، وتجفيفه في الشمس ليكون جاهزا للتصنيع ثم نبدأ بصناعة الكراسي الخشبية والترابيزات وغيرها الأقفاص التى يستخدمها المزارعون في تحميل ووضع الفاكهة والخضروات بها تمهيدا لتوصيلها للتجار والبيع بالأسواق.

خطر القفص البلاستيك

وأضاف عبد الحى إبراهيم أحد محترفي صناعة الأقفاص بالقرية، أن ما يهدد هذه الصناعة هو ظهور القفص البلاستيك الذى يتسبب أحيانا فى تلف الفاكهة والخضراوات لأنه غير جيد التهوية، عكس القفص الخشبي الذي يعتبر من أفضل وسائل التخزين.

وأضاف أن القفص يتكون من أجزاء عديدة وقطع صغيرة، ولا بد من الدقة فى الترصيص حتى يخرج المنتج متينا، ويمكن للصانع أن ينتج حوالى 20 قفصا فى اليوم الواحد، ويومية كل منًا تصل إلى عشرين جنيها فى اليوم، وأحياناَ أخرى لا نعمل بسبب انقطاع التيار الكهربائى مثلاَ.

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