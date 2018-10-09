ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

خبير:الضربات الاستباقية تؤمن البلاد وتؤكد قدرة قواتنا..فيديو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:11 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال الدكتور إيهاب يوسف، الخبير فى إدارة المخاطر الامنية، إن الضربات الاستباقية تؤمن مصر وتحميها من الوقع فريسة للإرهاب، واوضح أنه أصبح هناك قدر من المعلومات فى الجهات الأمنية وعمل ضربات استباقية للجماعات الإرهابية قبل تنفيذ هجماتهم.

وأكد يوسف، فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الضربات الاستباتقية تشعر المواطن بالأمان وترسل رسالة للمواطنين بقدرة قوات الأمن على حماية الأراضى المصرية، مشيرًا إلى أن القبض على الإرهابى هشام عشماوى فى ليبيا يعتبر سابقة أمنية جيدة جدًا.

وأوضح أن القوات المصرية تعمل على تجفيف منابع الارهاب والعمليات التمويلية للجماعات الإرهابية، مفيدًا بان تحويل الاموال إلى الجماعات الارهابية فى مصر يتم من خلال الحدود الشرقية .

ترشيحاتنا

الكهرباء: ماس كهربائى وراء الحريق ولا إصابات

الأسد يصدر عفوا عاما عن الفارين من الجيش السوري

إصابة مهاجم المنتخب قبل مواجهة سوازيلاند

اسعار السجائر الاجنبي اليوم

ميريهان حسين.. حكاية كيم كارداشيان مصر من ستار أكاديمي إلى السجن

نظام تخسيس سريع لنسف الدهون في 14 يوما

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا لسوازيلاند

بالأسماء..أكثر من 100 رجل أعمال ليبي بالقاهرة لتنمية التجارة بين البلدين

صحيفة: القبض على هشام عشماوي ضربة قاصمة لإرهاب قطر في ليبيا ومصر

تعرف على أسباب الزيادات الجديدة في تراخيص السيارات ..فيديو

هل قتل الموساد جمال خاشقجي؟

أمريكا تدعو السعودية لإجراء تحقيق شامل بشأن اختفاء خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أراضي الدولة: إزالة تعديات على 32 ألف فدان ومليون و300 ألف متر بالمحافظات

الصحة: زيادة عدد الأطباء في نقاط مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي

مشروع ترميم متكامل لـ سبيل وكتاب أم محمد علي برمسيس.. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات جريئة وغير تقليدية لـ بيلا حديد

رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الطيران المدني جهود تطوير قطاع النقل الجوي

فيديو

مندور: الآثار وضعت ضوابط صارمة لمنع مخالفات البعثات الأثرية الأجنبية.. فيديو
عرفات: مكتب فرنسي يتولى دراسات مشروعات النقل فى المنصورة..فيديو
نصر سالم يشيد بدور القوات البحرية في العملية الشاملة سيناء 2018..فيديو
تعرف على موعد التشغيل التجريبي لمحطات الخط الثالث بالمترو..فيديو
صحة الدقهلية: إحالة واقعة أطفال اللوز فى السنبلاوين للنيابة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟