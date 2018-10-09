خبير:الضربات الاستباقية تؤمن البلاد وتؤكد قدرة قواتنا..فيديو

قال الدكتور إيهاب يوسف، الخبير فى إدارة المخاطر الامنية، إن الضربات الاستباقية تؤمن مصر وتحميها من الوقع فريسة للإرهاب، واوضح أنه أصبح هناك قدر من المعلومات فى الجهات الأمنية وعمل ضربات استباقية للجماعات الإرهابية قبل تنفيذ هجماتهم.



وأكد يوسف، فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الضربات الاستباتقية تشعر المواطن بالأمان وترسل رسالة للمواطنين بقدرة قوات الأمن على حماية الأراضى المصرية، مشيرًا إلى أن القبض على الإرهابى هشام عشماوى فى ليبيا يعتبر سابقة أمنية جيدة جدًا.



وأوضح أن القوات المصرية تعمل على تجفيف منابع الارهاب والعمليات التمويلية للجماعات الإرهابية، مفيدًا بان تحويل الاموال إلى الجماعات الارهابية فى مصر يتم من خلال الحدود الشرقية .

