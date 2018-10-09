رجال سلة الأهلي تصل إلى مطار القاهرة بعد التأهل لبطولة إفريقيا للأندية

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي برئاسة محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي، منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من تنزانيا بعد مشاركة الفريق في تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا للأندية.



ووصلت البعثة للقاهرة بعدما قضت عدة ساعات ترانزيت في دبي، عقب تتويج الفريق بكأس دورة التصفيات، بعدما حسم الفريق تأهله للبطولة بشكل رسمي.



وكان الفريق قد حقق العلامة الكاملة في التصفيات بالفوز على فريق أويلرز التنزاني وفريق ولكيتي الإثيوبي، وفريق ستراثمور الكيني، وفريق نيو ستار بطل بوروندي، وتغلب على فريق كوبرا بطل جنوب السودان في دور الثمانية من التصفيات قبل أن يتغلب على فريق reg بطل رواندا في الدور قبل النهائي ويحصد بطاقة التأهل ليواجه نظيره فريق سموحة في النهائي ويتغلب عليه ويتوج بكأس التصفيات.