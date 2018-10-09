شريعة الأزهر بالدقهلية تدشن قناة تعليمية للطلاب على يوتيوب

كشف الدكتور عبد الحليم منصور، عميد كلية الشريعة والقانون بالدقهلية، عن إطلاق الكلية أول قناة تعليمية مفعلة على يوتيوب، للتفاعل مع الطلاب ونشر المحاضرات والندوات عليها، لتكون أول كلية أزهرية تنشئ قناة تعليمية للطلاب.



وقال منصور لـ"صدى البلد"، إن القناة تهدف للارتقاء بالمنظومة التعليمية ومواكبة التطورات الحديثة التي تجوب العالم من حولنا وتقديم منظومة تعليم إلكتروني يناسب الزمان والمكان ومكانة مؤسسة الأزهر الشريف.



كما تهدف القناة للارتقاء بطالب الأزهر الشريف عن طريق تقديم المدخلات التعليمية له بأكثر من طريق سواء عن طريق الكتاب الورقي، أو الكتاب الالكتروني، أو تقديم المحاضرات بشكل مرئي كي يستطيع الطالب التمرس على المعلومات الشرعية والقانونية بشكل صحيح.



وأشار إلى أن القناة تقدم ندوات البرنامج التوعوي الذي تقيمه كلية الشريعة والقانون كل عام لطلابها من خلال عدد من الندوات تهدف إلى محاورة الشباب وتحصينهم من المفاهيم الملتبسة وتحصينهم بالأزهر الشريف والفكر الوسطي، وتقديم خطاب ديني يناسب الزمان والمكان والعصر والمصر وفضلا عن ذلك بيان خطر الشائعات، والإرهاب، والفتاوى الشاذة، وموجات التكفير، والتشدد والعنف، وكيفية مواجهة كل ذلك بالفكر.



كما تهدف -بحسب عميد الكلية- لتقديم خريج قادر على حمل لواء الخطاب الديني المتجدد في المرحلة المقبلة، الخريج المؤمن بوسطية الإسلام، والتعايش السلمي والانساني مع الآخر، المؤمن بمبدأ المواطنة، وحرية العقيدة، الخريج المؤمن بالدولة المدنية الحديثة، الذي يحترم الكنائس والمساجد سائر مقدسات الأديان، الخريج المؤمن بالحداثة والتطور وعدم تعارض العلم مع الدين، المؤمن بضرورة مشاركة المرأة للرجل في المجتمع ومشاركتها له في الحياة العامة والوظائف العامة والقضاء وتولي الوزارة وغير ذلك.