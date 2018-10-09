خالد متولى يحذر لاعبى إنبى من مفاجآت الكأس قبل مواجهة شبان قنا

طالب خالد متولى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى لاعبيه ببذل أقصى جهد ممكن خلال مباراة مركز شباب شبان المسلمين بقنا المقرر إقامتها اليوم بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات دور الـ32 من منافسات كأس مصر .



وأكد خالد متولى على صعوبة المباراة خاصة إنها تقام امام فريق نجح فى الفوز على العديد من الفرق خلال الأدوار الأولية من منافسات كأس مصر مشير إلى أن مباريات الكأس لا تعترف سوى بالجهد والعرق داخل الملعب بعيدا عن فارق الإمكانيات بين الفرق .



وكان الجهاز الفنى فنبى رفع حالة الطوراىء القصوى لمباراة اليوم فى ظل السعى إلى الفوز بها والسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من النتائج الجيدة والتأهل إلى الأدوار المقبلة من البطولة .